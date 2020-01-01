Menu
Account
Sign In

2018 Sea-Doo GTI

SE155 WATERCRAFT

Watch This Vehicle

2018 Sea-Doo GTI

SE155 WATERCRAFT

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4508166
  2. 4508166
  3. 4508166
  4. 4508166
  5. 4508166
  6. 4508166
  7. 4508166
  8. 4508166
  9. 4508166
  10. 4508166
  11. 4508166
  12. 4508166
  13. 4508166
  14. 4508166
  15. 4508166
  16. 4508166
  17. 4508166
  18. 4508166
  19. 4508166
  20. 4508166
  21. 4508166
  22. 4508166
  23. 4508166
  24. 4508166
  25. 4508166
  26. 4508166
  27. 4508166
  28. 4508166
  29. 4508166
  30. 4508166
  31. 4508166
  32. 4508166
  33. 4508166
  34. 4508166
  35. 4508166
  36. 4508166
  37. 4508166
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

  • 184KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4508166
  • Stock #: 69655
  • VIN: YDV38868L718
Exterior Colour
Orange
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO TO PUBLIC AUCTION ON SATURDAY FEBRUARY 29. - SALE STARTS AT 11:00 AM - VIEWING FRIDAY FROM NOON UNTIL 6:00PM **VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 69655 - LOT #: - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - * NO TRAILER * - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - ANYBODY WHO BUYS OR SELLS ANY VEHICLE DURING THE AUCTION WILL BE ENTERED IN A DRAW TO WIN $1,000 CASH AT THE END OF THE DAY. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2009 GMC Sierra 1500...
 282,005 KM
$4,900 + tax & lic
2008 Nissan Armada 4...
 163,742 KM
$7,500 + tax & lic
2006 Dodge Durango S...
 211,502 KM
$CALL + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message