Menu
Account
Sign In

2018 TRAILER - (050-AS)

Watch This Vehicle

2018 TRAILER - (050-AS)

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 4894581
  2. 4894581
  3. 4894581
  4. 4894581
  5. 4894581
  6. 4894581
  7. 4894581
  8. 4894581
  9. 4894581
  10. 4894581
  11. 4894581
  12. 4894581
  13. 4894581
  14. 4894581
  15. 4894581
  16. 4894581
Contact Seller

$500

+ taxes & licensing

  • 999,999KM
  • Used
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 4894581
  • Stock #: 74491
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON WEDNESDAY APRIL 29.
BIDDING AVAILABLE FROM FRIDAY TO MONDAY .

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 74491 - LOT #: 050 - RESERVE PRICE: $500 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - UNKNOWN - - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

2017 Nissan Altima S...
 68,219 KM
$11,300 + tax & lic
2014 Ford Edge Limit...
 99,362 KM
$15,000 + tax & lic
2014 GMC Sierra 1500...
 177,747 KM
$19,750 + tax & lic
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Quick Links
Directions Website Inventory

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Send A Message