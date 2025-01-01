$39,900+ GST
Make it Yours
2019 Chevrolet Tahoe
Premier
2019 Chevrolet Tahoe
Premier
Location
Car Clinic
Unit 130- 1122 40th Ave, Calgary, AB T2E 5T8
403-455-1534
$39,900
+ GST
Used
33,557KM
Excellent Condition
VIN 1GNSKCKC0KR180646
Vehicle Details
- Exterior Colour White
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 33,557 KM
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Lane Departure Warning
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Blind Spot Monitor
Cross-Traffic Alert
Lane Keeping Assist
Exterior
Fog Lights
Daytime Running Lights
HID Headlights
Power Liftgate
Rain Sensing Wipers
Privacy Glass
Running Boards/Side Steps
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
Navigation System
Leather Steering Wheel
Heated Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Adjustable Pedals
Front Reading Lamps
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Rear Reading Lamps
Remote Engine Start
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Start
WiFi Hotspot
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
HD Radio
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
3rd Row Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Cooled Front Seat(s)
Comfort
Sunroof / Moonroof
Climate Control
Convenience
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Mirror Memory
Powertrain
Locking/Limited Slip Differential
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Active suspension
Transmission Overdrive Switch
Heated Rear Seat(s)
Conventional Spare Tire
Bluetooth Connection
Hands-Free Liftgate
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Car Clinic
2015 Ford Transit Cargo Van 89,500 KM $27,800 + GST
2017 Hyundai Santa Fe Sport SE 140,280 KM $16,900 + GST
2013 Hyundai Santa Fe Luxury 162,150 KM $10,500 + GST
Email Car Clinic
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Car Clinic
Unit 130- 1122 40th Ave, Calgary, AB T2E 5T8
Call Dealer
403-455-XXXX(click to show)
$39,900
+ GST>
Car Clinic
403-455-1534
2019 Chevrolet Tahoe