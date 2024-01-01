Menu
Account
Sign In
OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON WEDNESDAY AUGUST 28.<BR>**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 22165 - LOT #: 360 - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * CVIP: 11/24 * GVWR: 53,220 LBS * DD15 DIESEL * 18458 ENG HRS - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVERS LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WELL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.<BR/><BR/>WWW.REGALAUCTIONS.COM

2019 Freightliner CASCADIA

934,959 KM

Details Description

$CALL

+ tax & licensing
Make it Yours

2019 Freightliner CASCADIA

T/A

Watch This Vehicle

2019 Freightliner CASCADIA

T/A

Location

Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

  1. 11612448
  2. 11612448
  3. 11612448
  4. 11612448
  5. 11612448
  6. 11612448
  7. 11612448
  8. 11612448
  9. 11612448
  10. 11612448
  11. 11612448
  12. 11612448
  13. 11612448
  14. 11612448
  15. 11612448
  16. 11612448
  17. 11612448
  18. 11612448
  19. 11612448
  20. 11612448
  21. 11612448
  22. 11612448
  23. 11612448
  24. 11612448
  25. 11612448
  26. 11612448
  27. 11612448
  28. 11612448
  29. 11612448
  30. 11612448
  31. 11612448
  32. 11612448
  33. 11612448
  34. 11612448
  35. 11612448
  36. 11612448
  37. 11612448
  38. 11612448
  39. 11612448
  40. 11612448
  41. 11612448
  42. 11612448
  43. 11612448
  44. 11612448
  45. 11612448
  46. 11612448
  47. 11612448
  48. 11612448
  49. 11612448
  50. 11612448
Contact Seller

$CALL

+ taxes & licensing

Actions
Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
934,959KM
VIN 1FUJHHDR3KLJV9965

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 2-door
  • Mileage 934,959 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON TIMED ONLINE AUCTION ON WEDNESDAY AUGUST 28.
**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 22165 - LOT #: 360 - RESERVE PRICE: NOT SET - CARPROOF REPORT: AVAILABLE AT WWW.REGALAUCTIONS.COM **IMPORTANT DECLARATIONS - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - AUCTIONEER ANNOUNCEMENT: NON-SPECIFIC AUCTIONEER ANNOUNCEMENT. CALL 403-250-1995 FOR DETAILS. - * CVIP: 11/24 * GVWR: 53,220 LBS * DD15 DIESEL * 18458 ENG HRS - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE.

WWW.REGALAUCTIONS.COM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Regal Auctions Ltd.

Used 2020 Chevrolet Spark 1LT for sale in Calgary, AB
2020 Chevrolet Spark 1LT 117,250 KM $9,500 + tax & lic
Used 2019 Mitsubishi RVR SE for sale in Calgary, AB
2019 Mitsubishi RVR SE 170,895 KM $CALL + tax & lic
Used 2015 Hyundai Elantra GLS for sale in Calgary, AB
2015 Hyundai Elantra GLS 171,046 KM $5,500 + tax & lic

Email Regal Auctions Ltd.

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions Ltd.

Regal Auctions - Calgary

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

Call Dealer

403-250-XXXX

(click to show)

403-250-1995

Quick Links
Directions Website Inventory
$CALL

+ taxes & licensing

Regal Auctions Ltd.

403-250-1995

Contact Seller
2019 Freightliner CASCADIA