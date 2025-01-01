$31,900+ GST
Make it Yours
2019 Mercedes-Benz GLC 300
4MATIC SUV
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Used
118,260KM
VIN WDC0G4KB3KV180561
Vehicle Details
- Exterior Colour Selenite Grey Met
- Interior Colour Black Artico
- Body Style SUV / Crossover
- Transmission Automatic
- Stock # K1341A
- Mileage 118,260 KM
Vehicle Features
Exterior
Metallic Paint
Interior
Heated Steering Wheel
Heated rear seats
Black Fabric Roof Liner
Additional Features
PREMIUM PACKAGE
Premium Plus Package
Night Package
Dark Ash Wood Trim (Open-Pore)
2019 Mercedes-Benz GLC 300