$35,997+ tax & licensing
2020 Ford F-150
Lariat-FX4-360 Cam-Navi-Leather-Push Button Start
2020 Ford F-150
Lariat-FX4-360 Cam-Navi-Leather-Push Button Start
Location
Crossroads Motors
1710 21 St NE, Calgary, AB T2E 5A7
403-804-6179
Certified
$35,997
+ taxes & licensing
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Flex Fuel
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # CME13988
- Mileage 173,889 KM
Vehicle Description
2020 Ford F-150 Lariat, FX4, 4D SuperCrew, 5.0L V8, 10-Speed Automatic, 4WD LARIAT- 5L, V8, TRAILER TOW PKG, NAVIGATION, HEATED SEATS, 360 CAMERA AND MUCH MORE
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
APPROVED AT WWW.CROSSROADSMOTORS.CA
INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS
All VEHICLES INSPECTED---FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE---ALL CREDIT APPROVED ---CAR PROOF AND INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.WE ARE LOCATED AT 1710 21 ST N.E. FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL 403-764-6000 OR FOR AFTER HOUR INQUIRIES PLEASE CALL 403-804-6179.
FAST APPROVALS
Vehicle Features
Mechanical
Safety
Exterior
Interior
Power Options
Seating
Warranty
Media / Nav / Comm
Convenience
Security
Additional Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
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Crossroads Motors
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403-804-6179