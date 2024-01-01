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<p>2020 Ford F-150 Lariat, FX4, 4D SuperCrew, 5.0L V8, 10-Speed Automatic, 4WD LARIAT- 5L, V8, TRAILER TOW PKG, NAVIGATION, HEATED SEATS, 360 CAMERA AND MUCH MORE</p><p>*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***</p><p>APPROVED AT WWW.CROSSROADSMOTORS.CA</p><p>INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS<br /><br />All VEHICLES INSPECTED---FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE---ALL CREDIT APPROVED ---CAR PROOF AND INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.WE ARE LOCATED AT 1710 21 ST N.E. FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL 403-764-6000 OR FOR AFTER HOUR INQUIRIES PLEASE CALL 403-804-6179. </p><p> </p><p>FAST APPROVALS </p>

2020 Ford F-150

173,889 KM

Details Description Features

$35,997

+ tax & licensing
Make it Yours

2020 Ford F-150

Lariat-FX4-360 Cam-Navi-Leather-Push Button Start

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2020 Ford F-150

Lariat-FX4-360 Cam-Navi-Leather-Push Button Start

Location

Crossroads Motors

1710 21 St NE, Calgary, AB T2E 5A7

403-804-6179

  1. 1704752038
  2. 1704752040
  3. 1704752042
  4. 1704752046
  5. 1704752049
  6. 1704752051
  7. 1704752053
  8. 1704752056
  9. 1704752059
  10. 1704752062
  11. 1704752065
  12. 1704752069
  13. 1704752072
  14. 1704752076
  15. 1704752079
  16. 1704752082
  17. 1704752084
  18. 1704752087
  19. 1704752090
  20. 1704752092
  21. 1704752095
  22. 1704752098
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.
Sale

$35,997

+ taxes & licensing

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173,889KM
Used
Excellent Condition
VIN 1FTEW1E53LKE13988

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # CME13988
  • Mileage 173,889 KM

Vehicle Description

2020 Ford F-150 Lariat, FX4, 4D SuperCrew, 5.0L V8, 10-Speed Automatic, 4WD LARIAT- 5L, V8, TRAILER TOW PKG, NAVIGATION, HEATED SEATS, 360 CAMERA AND MUCH MORE

*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***

APPROVED AT WWW.CROSSROADSMOTORS.CA

INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS

All VEHICLES INSPECTED---FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE---ALL CREDIT APPROVED ---CAR PROOF AND INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.WE ARE LOCATED AT 1710 21 ST N.E. FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL 403-764-6000 OR FOR AFTER HOUR INQUIRIES PLEASE CALL 403-804-6179. 

 

FAST APPROVALS 

Vehicle Features

Mechanical

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Trailer Hitch
Push Button Start

Safety

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Child Seat Anchors
Rearview Camera
Forward Collision Warning
Blind Spot Monitor
Lane Departure Assist

Exterior

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Winter Tires
Automatic Headlights

Interior

Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Steering Wheel Controls
GPS Navigation
Lumbar Support
Anti-Theft System

Power Options

Power Mirrors
Power Windows
Power Seats

Seating

Heated Seats
Leather Seats

Warranty

Warranty Available

Media / Nav / Comm

Premium Sound System
CD Player
Bluetooth
Android Auto
Apple CarPlay

Convenience

Proximity Key
Adaptive Smart Cruise Control

Security

Automatic High Beams

Additional Features

Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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Email Crossroads Motors

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Crossroads Motors

Crossroads Motors

1710 21 St NE, Calgary, AB T2E 5A7

Call Dealer

403-804-XXXX

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403-804-6179

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$35,997

+ taxes & licensing

Crossroads Motors

403-804-6179

Contact Seller
2020 Ford F-150