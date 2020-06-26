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2020 Lode King RENOWN SUPER B 32FT LEAD / 28FT PUP

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2020 Lode King RENOWN SUPER B 32FT LEAD / 28FT PUP

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  • Listing ID: 5292701
  • Stock #: 77040
  • VIN: 2LDPF3232LL067623
Exterior Colour
Red
Fuel Type
Gasoline
Transmission
Manual / Standard
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SALE STARTS AT 11:00 AM.

**VEHICLE DESCRIPTION - CONTRACT #: 77040 - LOT #: - RESERVE PRICE: $45,000 - CARPROOF REPORT: NOT AVAILABLE **IMPORTANT DECLARATIONS - FINANCE REPO: THIS VEHICLE HAS BEEN SEIZED OR SURRENDERED TO A CREDITOR OR BANKRUPTCY TRUSTEE. - * SECOND TRAILER VIN #2LDPF2823LL067624 * CVIP 4/2021 - ACTIVE STATUS: THIS VEHICLE'S TITLE IS LISTED AS ACTIVE STATUS. - LIVEBLOCK ONLINE BIDDING: THIS VEHICLE WILL BE AVAILABLE FOR BIDDING OVER THE INTERNET. VISIT WWW.REGALAUCTIONS.COM TO REGISTER TO BID ONLINE. - THE SIMPLE SOLUTION TO SELLING YOUR CAR OR TRUCK. BRING YOUR CLEAN VEHICLE IN WITH YOUR DRIVER'S LICENSE AND CURRENT REGISTRATION AND WE'LL PUT IT ON THE AUCTION BLOCK AT OUR NEXT SALE. - WWW.REGALAUCTIONS.COM

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