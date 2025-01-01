Menu
Account
Sign In

2020 Mercedes-Benz GLE450

70,123 KM

Details Features

$59,995

+ GST
Make it Yours

2020 Mercedes-Benz GLE450

4MATIC SUV

Watch This Vehicle
13167956

2020 Mercedes-Benz GLE450

4MATIC SUV

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

  1. 13167956
  2. 13167956
  3. 13167956
  4. 13167956
  5. 13167956
  6. 13167956
  7. 13167956
  8. 13167956
  9. 13167956
  10. 13167956
  11. 13167956
  12. 13167956
  13. 13167956
  14. 13167956
  15. 13167956
  16. 13167956
  17. 13167956
  18. 13167956
  19. 13167956
  20. 13167956
  21. 13167956
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$59,995

+ GST

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
70,123KM
VIN 4JGFB5KB4LA296344

Vehicle Details

  • Exterior Colour Obsidian Black Met
  • Interior Colour Black Artico
  • Body Style SUV / Crossover
  • Transmission Automatic
  • Stock # P69436
  • Mileage 70,123 KM

Vehicle Features

Mechanical

Trailer Hitch

Exterior

all season tires
Metallic Paint
Aluminum Running Boards

Additional Features

SPORT PACKAGE
PREMIUM PACKAGE
TECHNOLOGY PACKAGE
21inch AMG Multi-Spoke Wheels
Intelligent Driver Package
Black Fabric Headliner
Anthracite Open-Pore Oak Wood

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Lone Star Mercedes-Benz

Used 2023 Mercedes-Benz C43 AMG 4MATIC Coupe for sale in Calgary, AB
2023 Mercedes-Benz C43 AMG 4MATIC Coupe 31,055 KM $70,900 + GST
Used 2018 Toyota Sequoia Platinum 5.7L 6A for sale in Calgary, AB
2018 Toyota Sequoia Platinum 5.7L 6A 94,225 KM $55,995 + GST
Used 2020 Mercedes-Benz GLE450 4MATIC SUV for sale in Calgary, AB
2020 Mercedes-Benz GLE450 4MATIC SUV 70,123 KM $59,995 + GST

Email Lone Star Mercedes-Benz

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lone Star Mercedes-Benz

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

Call Dealer

403-253-XXXX

(click to show)

403-253-1333

Quick Links
Directions Website Inventory
$59,995

+ GST>

Lone Star Mercedes-Benz

403-253-1333

2020 Mercedes-Benz GLE450