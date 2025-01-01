$69,900+ GST
Make it Yours
2020 Mercedes-Benz GLE53
4MATIC+ SUV
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Used
85,407KM
VIN 4JGFB6BB6LA169746
Vehicle Details
- Exterior Colour Selenite Grey Met
- Interior Colour Black w/ Grey Stitching AMG Nappa Lthr
- Body Style SUV / Crossover
- Transmission Automatic
- Stock # P69342
- Mileage 85,407 KM
Vehicle Features
Mechanical
Trailer Hitch
Interior
HEAD-UP DISPLAY
Exterior
Soft Close Doors
Additional Features
PREMIUM PACKAGE
Comfort Package
AMG Night Package
AMG Driver's Package
Windshield Heater
Intelligent Driver Package
AMG Active Ride Control
21inch AMG 5-Twin-Spoke Wheels - Bicolour
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Email Lone Star Mercedes-Benz
Call Dealer
