Menu
Account
Sign In

2020 Mercedes-Benz GLE53

85,407 KM

Details Features

$69,900

+ GST
Make it Yours

2020 Mercedes-Benz GLE53

4MATIC+ SUV

Watch This Vehicle
12892907

2020 Mercedes-Benz GLE53

4MATIC+ SUV

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

  1. 12892907
  2. 12892907
  3. 12892907
  4. 12892907
  5. 12892907
  6. 12892907
  7. 12892907
  8. 12892907
  9. 12892907
  10. 12892907
  11. 12892907
  12. 12892907
  13. 12892907
  14. 12892907
  15. 12892907
  16. 12892907
  17. 12892907
  18. 12892907
  19. 12892907
  20. 12892907
  21. 12892907
  22. 12892907
  23. 12892907
Contact Seller

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$69,900

+ GST

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
85,407KM
VIN 4JGFB6BB6LA169746

Vehicle Details

  • Exterior Colour Selenite Grey Met
  • Interior Colour Black w/ Grey Stitching AMG Nappa Lthr
  • Body Style SUV / Crossover
  • Transmission Automatic
  • Stock # P69342
  • Mileage 85,407 KM

Vehicle Features

Mechanical

Trailer Hitch

Interior

HEAD-UP DISPLAY

Exterior

Soft Close Doors

Additional Features

PREMIUM PACKAGE
Comfort Package
AMG Night Package
AMG Driver's Package
Windshield Heater
Intelligent Driver Package
AMG Active Ride Control
21inch AMG 5-Twin-Spoke Wheels - Bicolour

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Lone Star Mercedes-Benz

Used 2019 Mercedes-Benz A250 4MATIC Hatch for sale in Calgary, AB
2019 Mercedes-Benz A250 4MATIC Hatch 93,428 KM $29,900 + GST
Used 2020 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC SUV for sale in Calgary, AB
2020 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC SUV 132,425 KM $32,900 + GST
Used 2025 Mercedes-Benz CLA-Class CLA45 AMG S 4MATIC+ Coupe for sale in Calgary, AB
2025 Mercedes-Benz CLA-Class CLA45 AMG S 4MATIC+ Coupe 3,088 KM $83,900 + GST

Email Lone Star Mercedes-Benz

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lone Star Mercedes-Benz

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

Call Dealer

403-253-XXXX

(click to show)

403-253-1333

Quick Links
Directions Website Inventory
$69,900

+ GST>

Lone Star Mercedes-Benz

403-253-1333

2020 Mercedes-Benz GLE53