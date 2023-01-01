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2021 GMC Sierra 1500

89,878 KM

Details Description

$32,500

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2021 GMC Sierra 1500

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2021 GMC Sierra 1500

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Regal Auctions Ltd.

2600 7th Ave NE, Calgary, AB T2A 2L8

403-250-1995

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89,878KM
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VIN 1GTR9CEKXMZ171526

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # 88787
  • Mileage 89,878 KM

Vehicle Description

OFFERS WILL NOT BE ACCEPTED BY EMAIL OR PHONE - THIS VEHICLE WILL GO ON LIVE ONLINE AUCTION ON SATURDAY JANUARY 6.
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