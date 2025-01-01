Menu
2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG

8,197 KM

Details Features

$69,900

+ GST
2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG

4MATIC SUV

12926102

2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG

4MATIC SUV

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$69,900

+ GST

Used
8,197KM
VIN W1N0G6EB1NG053306

Vehicle Details

  • Exterior Colour HIGH TECH SILVER MET
  • Interior Colour Cranberry Red/Black Lthr
  • Body Style SUV / Crossover
  • Transmission Automatic
  • Stock # K1815A
  • Mileage 8,197 KM

Vehicle Features

Trim

Leather upholstery

Exterior

Metallic Paint

Interior

Heated Steering Wheel
Heated rear seats
Black Fabric Roof Liner

Additional Features

TECHNOLOGY PACKAGE
Open-Pore Dark Ash Wood Trim
Intelligent Drive Package
AMG Driver's Package
Green Levy Tax (Price TBD)
AMG Optics Package
21inch AMG Twin 5-Spoke Wheels, Bicolour
PREMIUM PACKAGE-94-2
AMG NIGHT PACKAGE-94-2
Advanced Sound System

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Lone Star Mercedes-Benz

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

$69,900

Lone Star Mercedes-Benz

403-253-1333

2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG