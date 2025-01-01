$69,900+ GST
2022 Mercedes-Benz GLC43 AMG
4MATIC SUV
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Used
8,197KM
VIN W1N0G6EB1NG053306
Vehicle Details
- Exterior Colour HIGH TECH SILVER MET
- Interior Colour Cranberry Red/Black Lthr
- Body Style SUV / Crossover
- Transmission Automatic
- Stock # K1815A
- Mileage 8,197 KM
Vehicle Features
Trim
Leather upholstery
Exterior
Metallic Paint
Interior
Heated Steering Wheel
Heated rear seats
Black Fabric Roof Liner
Additional Features
TECHNOLOGY PACKAGE
Open-Pore Dark Ash Wood Trim
Intelligent Drive Package
AMG Driver's Package
Green Levy Tax (Price TBD)
AMG Optics Package
21inch AMG Twin 5-Spoke Wheels, Bicolour
PREMIUM PACKAGE-94-2
AMG NIGHT PACKAGE-94-2
Advanced Sound System
