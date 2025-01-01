Menu
2022 Mercedes-Benz GLE450

8,808 KM

Details Features

$89,900

+ GST
2022 Mercedes-Benz GLE450

4MATIC Coupe

12892910

2022 Mercedes-Benz GLE450

4MATIC Coupe

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$89,900

+ GST

Used
8,808KM
VIN 4JGFD5KB7NA740779

Vehicle Details

  • Exterior Colour MANUFAKTUR Diamond White Met
  • Interior Colour Macchiato Beige/BlackLthr
  • Body Style Coupe
  • Transmission Automatic
  • Stock # P69329
  • Mileage 8,808 KM

Vehicle Features

Mechanical

Trailer Hitch

Trim

Leather upholstery

Exterior

all season tires
Aluminum Running Boards
Soft Close Doors

Additional Features

PREMIUM PACKAGE
TECHNOLOGY PACKAGE
115V Power Socket
Windshield Heater
Green Levy Tax (Price TBD)
Black Fabric Headliner
21inch AMG Multi-Spoke Wheels- Bicolour
Night Package[1]
MANU Diamond White Metallic
Anthracite Open-Pore Oak Wood
Intelligent Drive Package-94-23
Full XPEL STEALTH Wrap

Lone Star Mercedes-Benz

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

$89,900

+ GST>

Lone Star Mercedes-Benz

403-253-1333

2022 Mercedes-Benz GLE450