$89,900+ GST
2022 Mercedes-Benz GLE450
4MATIC Coupe
2022 Mercedes-Benz GLE450
4MATIC Coupe
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$89,900
+ GST
Used
8,808KM
VIN 4JGFD5KB7NA740779
Vehicle Details
- Exterior Colour MANUFAKTUR Diamond White Met
- Interior Colour Macchiato Beige/BlackLthr
- Body Style Coupe
- Transmission Automatic
- Stock # P69329
- Mileage 8,808 KM
Vehicle Features
Mechanical
Trailer Hitch
Trim
Leather upholstery
Exterior
all season tires
Aluminum Running Boards
Soft Close Doors
Additional Features
PREMIUM PACKAGE
TECHNOLOGY PACKAGE
115V Power Socket
Windshield Heater
Green Levy Tax (Price TBD)
Black Fabric Headliner
21inch AMG Multi-Spoke Wheels- Bicolour
Night Package[1]
MANU Diamond White Metallic
Anthracite Open-Pore Oak Wood
Intelligent Drive Package-94-23
Full XPEL STEALTH Wrap
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
$89,900
+ GST>
Lone Star Mercedes-Benz
403-253-1333
2022 Mercedes-Benz GLE450