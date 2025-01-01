Menu
2023 Mercedes-Benz C43

31,055 KM

$70,900

+ GST
2023 Mercedes-Benz C43

AMG 4MATIC Coupe

13167986

2023 Mercedes-Benz C43

AMG 4MATIC Coupe

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$70,900

+ GST

Used
31,055KM
VIN W1KWJ6EB5PG118492

Vehicle Details

  • Exterior Colour Obsidian Black Metallic
  • Interior Colour Cranberry Red Leather
  • Body Style Coupe
  • Transmission Automatic
  • Stock # P69428
  • Mileage 31,055 KM

Vehicle Features

Trim

Leather upholstery

Exterior

Metallic Paint

Interior

Black Fabric Roof Liner

Additional Features

PREMIUM PACKAGE
AMG Optics Package
19inch AMG 5-Twin Spoke Aero Wheel, Bi-Colour
Anthracite Open-Pore Oak Wood
TECHNOLOGY PACKAGE[C]
AMG Driver's Package 77
AMG Night Package 77
Intelligent Drive Package-94

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Lone Star Mercedes-Benz

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

$70,900

+ GST>

Lone Star Mercedes-Benz

403-253-1333

2023 Mercedes-Benz C43