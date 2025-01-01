$70,900+ GST
Make it Yours
2023 Mercedes-Benz C43
AMG 4MATIC Coupe
2023 Mercedes-Benz C43
AMG 4MATIC Coupe
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$70,900
+ GST
Used
31,055KM
VIN W1KWJ6EB5PG118492
Vehicle Details
- Exterior Colour Obsidian Black Metallic
- Interior Colour Cranberry Red Leather
- Body Style Coupe
- Transmission Automatic
- Stock # P69428
- Mileage 31,055 KM
Vehicle Features
Trim
Leather upholstery
Exterior
Metallic Paint
Interior
Black Fabric Roof Liner
Additional Features
PREMIUM PACKAGE
AMG Optics Package
19inch AMG 5-Twin Spoke Aero Wheel, Bi-Colour
Anthracite Open-Pore Oak Wood
TECHNOLOGY PACKAGE[C]
AMG Driver's Package 77
AMG Night Package 77
Intelligent Drive Package-94
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Lone Star Mercedes-Benz
2022 Mercedes-Benz A250 4MATIC Hatch 65,122 KM $36,900 + GST
2023 Audi A4 45 2.0T Technik quattro 7sp S tronic 48,766 KM $43,900 + GST
2021 Mercedes-Benz C43 AMG 4MATIC Sedan 21,288 KM $64,900 + GST
Email Lone Star Mercedes-Benz
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
Call Dealer
403-253-XXXX(click to show)
$70,900
+ GST>
Lone Star Mercedes-Benz
403-253-1333
2023 Mercedes-Benz C43