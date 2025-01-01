Menu
2023 Mercedes-Benz GLE450

12,560 KM

Details Features

$92,900

+ GST
2023 Mercedes-Benz GLE450

4MATIC Coupe

12892913

2023 Mercedes-Benz GLE450

4MATIC Coupe

Location

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$92,900

+ GST

Used
12,560KM
VIN 4JGFD5KBXPA922172

Vehicle Details

  • Exterior Colour Obsidian Black Metallic
  • Interior Colour Black Leather
  • Body Style Coupe
  • Transmission Automatic
  • Stock # K1820A
  • Mileage 12,560 KM

Vehicle Features

Mechanical

Trailer Hitch

Trim

Leather upholstery

Exterior

all season tires
Metallic Paint

Interior

Augmented Reality For Navigation

Additional Features

TECHNOLOGY PACKAGE
Green Levy Tax (Price TBD)
Black Fabric Headliner
21inch AMG Multi-Spoke Wheels- Bicolour
Night Package[1]
Anthracite Open-Pore Oak Wood
Premium Package(23GLE)
Comfort Package(23GLE)
Intelligent Drive Package-94-23

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Lone Star Mercedes-Benz

Lone Star Mercedes-Benz

10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1

403-253-1333

$92,900

+ GST>

Lone Star Mercedes-Benz

403-253-1333

2023 Mercedes-Benz GLE450