$92,900+ GST
Make it Yours
2023 Mercedes-Benz GLE450
4MATIC Coupe
2023 Mercedes-Benz GLE450
4MATIC Coupe
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$92,900
+ GST
Used
12,560KM
VIN 4JGFD5KBXPA922172
Vehicle Details
- Exterior Colour Obsidian Black Metallic
- Interior Colour Black Leather
- Body Style Coupe
- Transmission Automatic
- Stock # K1820A
- Mileage 12,560 KM
Vehicle Features
Mechanical
Trailer Hitch
Trim
Leather upholstery
Exterior
all season tires
Metallic Paint
Interior
Augmented Reality For Navigation
Additional Features
TECHNOLOGY PACKAGE
Green Levy Tax (Price TBD)
Black Fabric Headliner
21inch AMG Multi-Spoke Wheels- Bicolour
Night Package[1]
Anthracite Open-Pore Oak Wood
Premium Package(23GLE)
Comfort Package(23GLE)
Intelligent Drive Package-94-23
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From Lone Star Mercedes-Benz
2019 Mercedes-Benz A250 4MATIC Hatch 93,428 KM $29,900 + GST
2020 Mercedes-Benz GLC 300 4MATIC SUV 132,425 KM $32,900 + GST
2025 Mercedes-Benz CLA-Class CLA45 AMG S 4MATIC+ Coupe 3,088 KM $83,900 + GST
Email Lone Star Mercedes-Benz
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
Call Dealer
403-253-XXXX(click to show)
$92,900
+ GST>
Lone Star Mercedes-Benz
403-253-1333
2023 Mercedes-Benz GLE450