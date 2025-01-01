$76,995+ GST
Location
Lone Star Mercedes-Benz
10 Heritage Meadows Road SE, Calgary, AB T2H 3C1
403-253-1333
Certified
This vehicle is Safety Certified.
Used
35,919KM
VIN 4JGFB4FB1RA993936
Vehicle Details
- Exterior Colour Obsidian Black Metallic
- Interior Colour Macchiato Beige / Black Leather Upholstery
- Body Style SUV / Crossover
- Transmission Automatic
- Stock # P69427
- Mileage 35,919 KM
Vehicle Features
Mechanical
Trailer Hitch
Exterior
all season tires
Metallic Paint
Interior
Black Fabric Roof Liner
Additional Features
Two-Tone Leather
Green Levy Tax (Price TBD)
Anthracite Open-Pore Oak Wood
Exclusive Trim
Pinnacle Trim-24
Intelligent Drive Package-24
2024 Mercedes-Benz GLE350