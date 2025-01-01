$36,900+ GST
2017 Dutchmen Denali 280LBS
Location
Tee Pee Trade & RV Centre Ltd
3737 48 Ave, Camrose, AB T4V 3T4
780-672-9298
$36,900
+ GST
Used
VIN 4YDF28020HP941002
Vehicle Details
- Body Style 5th Wheel
- Mileage 0
Vehicle Description
2 Slides, Sleeps 10, Bunks & Loft, 4 Point Auto Level, Slam Latch Baggage Doors, Ducted Air Conditioning, Molded Fiberglass Cap, Rear Ladder, 16" Aluminum Wheels, Spare Tire & Rim, Exterior Kitchen, Power Awning, 6 Gal Gas/Elec Water Heater, Entry Assist Handle, Dual 30# LP Tanks, Booth Dinette, 6 Cu Ft Fridge, 3 Burner Range, Microwave, Solid Surface Countertops, Pleated Shades, Ceiling Fan, TV
Vehicle Features
Additional Features
Power awning
2 SLIDES
Sleeps 10
4 Point Auto Level
Exterior Kitchen
Fresh Water 56 gal
Dry Weight 8,778 Lbs
Dry Hitch Weight 1,737 Lbs
GVWR 10,560 Lbs
Length 33' 10"
Grey Water 90 Gal
Black Water 48 Gal
Bunks & Loft
