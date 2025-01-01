$42,911+ GST
Make it Yours
2021 Ford Ranger
Lariat
2021 Ford Ranger
Lariat
Location
Lamb Ford
3771 - 48 Avenue, Camrose, AB T4V 3T4
780-672-2411
$42,911
+ GST
Used
44,252KM
VIN 1FTER4FH9MLD24777
Vehicle Details
- Exterior Colour Carbonized Grey Metallic
- Interior Colour Black
- Body Style Pickup Truck
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Stock # TS334B
- Mileage 44,252 KM
Vehicle Features
Seating
Leather Seats
Convenience
TRAILER TOW PACKAGE
Additional Features
EQUIPMENT GROUP
PARTIAL GAS FILL
FX4 OFF-ROAD PACKAGE
.SKID PLATES
.LARIAT SERIES
.2.3L ECOBOOST ENGINE
EBONY INTERIOR TRIM
RUNNING BOARDS-5 RECT-BLACK
.ELEC 10-SPEED AUTO TRANS
265/60R18 OFF-RD A/T OWL TIRE
.ELECTRONIC-LOCKING DIFF
SYNC3,SIRIUSXM RADIO,6-SPKRS
CARBONIZED GREY
.18 MACH ALUM W/GREY POCKETS
.OFF-ROAD TUNED SUSPENSION
.TRAIL CONTROL SYSTEM
Lamb Ford
3771 - 48 Avenue, Camrose, AB T4V 3T4
