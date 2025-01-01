Menu
Account
Sign In

2021 Ford Ranger

44,252 KM

Details Features

$42,911

+ GST
Make it Yours

2021 Ford Ranger

Lariat

Watch This Vehicle
12902375

2021 Ford Ranger

Lariat

Location

Lamb Ford

3771 - 48 Avenue, Camrose, AB T4V 3T4

780-672-2411

  1. 12902375
  2. 12902375
  3. 12902375
  4. 12902375
  5. 12902375
  6. 12902375
  7. 12902375
  8. 12902375
  9. 12902375
  10. 12902375
  11. 12902375
  12. 12902375
Contact Seller
Logo_AccidentFree_OneOwner

$42,911

+ GST

Actions
Get Financing Calculate Payments Get Insurance Quotes
Used
44,252KM
VIN 1FTER4FH9MLD24777

Vehicle Details

  • Exterior Colour Carbonized Grey Metallic
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Stock # TS334B
  • Mileage 44,252 KM

Vehicle Features

Seating

Leather Seats

Convenience

TRAILER TOW PACKAGE

Additional Features

EQUIPMENT GROUP
PARTIAL GAS FILL
FX4 OFF-ROAD PACKAGE
.SKID PLATES
.LARIAT SERIES
.2.3L ECOBOOST ENGINE
EBONY INTERIOR TRIM
RUNNING BOARDS-5 RECT-BLACK
.ELEC 10-SPEED AUTO TRANS
265/60R18 OFF-RD A/T OWL TIRE
.ELECTRONIC-LOCKING DIFF
SYNC3,SIRIUSXM RADIO,6-SPKRS
CARBONIZED GREY
.18 MACH ALUM W/GREY POCKETS
.OFF-ROAD TUNED SUSPENSION
.TRAIL CONTROL SYSTEM

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.

See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

More inventory From Lamb Ford

Used 2020 Ford Fusion SE for sale in Camrose, AB
2020 Ford Fusion SE 94,250 KM $20,058 + GST
Used 2021 Ford Ranger Lariat for sale in Camrose, AB
2021 Ford Ranger Lariat 44,252 KM $42,911 + GST
Used 2023 Ford F-150 Tremor for sale in Camrose, AB
2023 Ford F-150 Tremor 96,840 KM $59,166 + GST

Email Lamb Ford

This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Lamb Ford

Lamb Ford

3771 - 48 Avenue, Camrose, AB T4V 3T4

Call Dealer

780-672-XXXX

(click to show)

780-672-2411

Alternate Numbers
1-800-994-9953
Quick Links
Directions Website Inventory
$42,911

+ GST>

Lamb Ford

780-672-2411

2021 Ford Ranger