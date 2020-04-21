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2002 Chevrolet Silverado 3500

LT

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2002 Chevrolet Silverado 3500

LT

Location

Alberta Wholesale Motors

9116 111 Ave NW, Edmonton, AB T5B 0C4

780-474-3022

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$29,995

+ taxes & licensing

  • 42,558KM
  • Used
  • Excellent Condition
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  • Listing ID: 4889568
  • Stock #: 167480
  • VIN: 1GBJK33152F167480
Exterior Colour
White
Interior Colour
Tan Leather
Body Style
Pickup Truck
Fuel Type
Diesel
Drive Type
4-Wheel Drive
Transmission
Automatic
Engine
8-cylinder
Doors
4-door
Passengers
5

Certified

This vehicle is Safety Certified.

2002 CHEVY SILVERADO 3500 LT 4X4 1 TON CREW CAB 6.6 LITER DURAMAX DIESEL DUAL REAR WHEELS SERVICE BOX AUTOMATIC ALLISION TRANSMISSION 1 OWNER LEASE BACK LOW LOW ORIGINAL KMS ONLY 42558 KM LEATHER POWER WINDOWS POWER LOCKS POWER SEAT AIR TILT CRUISE AM FM CD STEREO FOG LIGHTS TRAILER TOW PKG REAR AIR BAGS NICE WORK TRUCK HARD TO FIND THIS CLEAN READY TO GO TO WORK COMES INSPECTED CARFAX AND WARRANTY AVAILABLE EXCELLENT CONDITION CALL OR VISIT ALBERTA WHOLESALE MOTORS 9116-111 AVE 780 474-3022 BAD CREDIT NO CREDIT AUTO LOAN CALL ALBERTA WHOLESALE MOTORS DRIVE TODAY EASY FINANCING BUY WITH CONFIDENCE BBB ACCREDITED BUSINESS MEMBER BBB A+ RATING! NO HIDDEN FEES…. APPLY HERE (COPY AND PASTE TO YOUR BROWSER) http://www.albertawholesalemotors.ca/easy-finance

Safety
  • Anti-Lock Brakes
  • Driver Air Bag
  • Fog Lights
  • Passenger Air Bag
  • Security System
  • Side Air Bag
  • Heated Mirrors
  • Rear Window Defrost
  • Child Seat Anchors
  • 4-Wheel Disc Brakes
  • Passenger Air Bag On/Off Switch
  • Anti-Theft System
Power Options
  • Power Mirrors
  • Power Windows
  • Power Steering
  • Power Door Locks
  • Power Passenger Seat
  • Power Seats
Exterior
  • Tinted Glass
  • Trailer Hitch
  • Steel Wheels
Comfort
  • Air Conditioning
  • Tilt Steering Wheel
Convenience
  • Cruise Control
  • Keyless Entry
  • Tow Hooks
  • Front Reading Lamps
  • Power Outlet
Media / Nav / Comm
  • AM/FM Cassette
  • AM/FM Radio
  • CD Player
  • AM/FM CD Player
Seating
  • Bucket Seats
  • Leather Seats
  • Seat Memory
  • Pass-Through Rear Seat
  • Power Driver Seat
  • Rear Bench Seat
  • Driver Adjustable Lumbar
  • Passenger Adjustable Lumbar
  • Heated Front Seat(s)
Warranty
  • Warranty Available
Powertrain
  • High Output
  • Dual Rear Wheels
  • Engine Immobilizer
  • Locking/Limited Slip Differential
Trim
  • Leather Steering Wheel
Windows
  • Privacy Glass
Additional Features
  • Turbocharged
  • Telematics
  • Auto-Dimming Rearview Mirror

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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