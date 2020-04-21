2002 Chevrolet Silverado 3500

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2002 CHEVY SILVERADO 3500 LT 4X4 1 TON CREW CAB 6.6 LITER DURAMAX DIESEL DUAL REAR WHEELS SERVICE BOX AUTOMATIC ALLISION TRANSMISSION 1 OWNER LEASE BACK LOW LOW ORIGINAL KMS ONLY 42558 KM LEATHER POWER WINDOWS POWER LOCKS POWER SEAT AIR TILT CRUISE AM FM CD STEREO FOG LIGHTS TRAILER TOW PKG REAR AIR BAGS NICE WORK TRUCK HARD TO FIND THIS CLEAN READY TO GO TO WORK COMES INSPECTED CARFAX AND WARRANTY AVAILABLE EXCELLENT CONDITION CALL OR VISIT ALBERTA WHOLESALE MOTORS 9116-111 AVE 780 474-3022 BAD CREDIT NO CREDIT AUTO LOAN CALL ALBERTA WHOLESALE MOTORS DRIVE TODAY EASY FINANCING BUY WITH CONFIDENCE BBB ACCREDITED BUSINESS MEMBER BBB A+ RATING! NO HIDDEN FEES…. APPLY HERE (COPY AND PASTE TO YOUR BROWSER) http://www.albertawholesalemotors.ca/easy-finance
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