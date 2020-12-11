2004 Jaguar X-Type

+ taxes & licensing
780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
780-479-1990
+ taxes & licensing
3.0L 6CYL GASOLINE FUEL
__CALL OR TEXT____SHAD. 780***707***8779____MONICA...587***974***4454******
DRIVE TRAIN - ALL WHEEL LEATHER WOOD TRIM
HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGERSUN ROOF
5 PASSENGER CRUISE CONTROL SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER
AIR CONDITIONING DUAL AIR BAGS SIDE BOTH AIR BAGS
AIRBAG FRONT LEFT ELECTRIC MIRRORS TELESCOPE
AIRBAG FRONT LEFT YES POWER LOCKS TILT WHEEL
AIRBAG FRONT RIGHT POWER MIRRORS TILT WHEEL YES
AIRBAG FRONT RIGHT YES POWER STEERING WARRANTY BOOK
AM/FM/CDPOWER WINDOWS
CD IN DASHROOF TYPE: SUNROOF
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3