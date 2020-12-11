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2004 Jaguar X-Type

168,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2004 Jaguar X-Type

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4dr Sdn 3.0

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2004 Jaguar X-Type

4dr Sdn 3.0

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

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  • Listing ID: 6313761
  • Stock #: X-TYPE
  • VIN: SAJGA51C34WD69573

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # X-TYPE
  • Mileage 168,000 KM

Vehicle Description

3.0L 6CYL GASOLINE FUEL


__CALL OR TEXT____SHAD. 780***707***8779____MONICA...587***974***4454******


DRIVE TRAIN - ALL WHEEL LEATHER WOOD TRIM


HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGERSUN ROOF


5 PASSENGER CRUISE CONTROL SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER


AIR CONDITIONING DUAL AIR BAGS SIDE BOTH AIR BAGS


AIRBAG FRONT LEFT ELECTRIC MIRRORS TELESCOPE


AIRBAG FRONT LEFT YES POWER LOCKS TILT WHEEL


AIRBAG FRONT RIGHT POWER MIRRORS TILT WHEEL YES


AIRBAG FRONT RIGHT YES POWER STEERING WARRANTY BOOK


AM/FM/CDPOWER WINDOWS


CD IN DASHROOF TYPE: SUNROOF

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Traction Control
ABS Brakes
Side Airbag
Passenger Airbag
Child-Safety Locks
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Remote Trunk Release
Folding Rear Seat
Heated Seats
MEMORY SEAT
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Xenon Headlights
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Digital clock
Sunroof/Moonroof
Rear Window Defroster
Vehicle Anti-Theft System
Center Arm Rest
Parking Sensor
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Dual impact Airbags
Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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