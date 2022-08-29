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2006 Hyundai Santa Fe

0 KM

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PCL Auto

780-244-2886

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2006 Hyundai Santa Fe

2006 Hyundai Santa Fe

4dr GL AWD 2.7L Auto

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2006 Hyundai Santa Fe

4dr GL AWD 2.7L Auto

Location

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9186985
  • VIN: KM8SB73D56U109805

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Grey
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Mileage 0 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2006 HYUNDAI SANTA FE GL **********

 

ENGINE:2.7L 6CYL

 

 

AWD

LOW KMS (166,003 KM)

POWER LOCKS 

POWER WINDOWS

POWER MIRRORS

FOG LIGHTS

KEYLESS 

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

PRIVACY GLASS

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

FRONT READING LAMPS

CHILD SAFETY LOCKS

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

CONVENTIONAL SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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