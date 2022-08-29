$6,750+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2006 Hyundai Santa Fe
4dr GL AWD 2.7L Auto
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$6,750
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9186985
- VIN: KM8SB73D56U109805
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Grey
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Mileage 0 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2006 HYUNDAI SANTA FE GL **********
ENGINE:2.7L 6CYL
AWD
LOW KMS (166,003 KM)
POWER LOCKS
POWER WINDOWS
POWER MIRRORS
FOG LIGHTS
KEYLESS
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
4-WHEEL DISC BRAKES
PRIVACY GLASS
TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
FRONT READING LAMPS
CHILD SAFETY LOCKS
PASS-THROUGH REAR SEAT
REAR BENCH SEAT
CONVENTIONAL SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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