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2007 Chevrolet Avalanche

274,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2007 Chevrolet Avalanche

2007 Chevrolet Avalanche

4WD Crew Cab LTZ-DVD-HDTV

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2007 Chevrolet Avalanche

4WD Crew Cab LTZ-DVD-HDTV

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

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  • Listing ID: 8471865
  • Stock #: 3GNEK12317G103812
  • VIN: 3GNEK12317G103812

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 3GNEK12317G103812
  • Mileage 274,000 KM

Vehicle Description

2007 CHEVROLET AVALANCHE LTZ CREW CAB SHORT BED-DVD-HDTV-


FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL OR TEXT US @ 780***707***8779_OR_780***934**6289*** FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE


 


5.3L 8CYL FLEX FUEL CAPABILITY 4WD CREW CAB HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) SUNROOF/MOONROOF LEATHER RAIN SENSOR FRONT WINDSHIELD VOCAL ASSIST TELEMATICS MEMORY SEAT SATELLITE RADIO SIRIUS ONSTAR SUNROOF/MOONROOF 4WD CRUISE CONTROL POWER MIRRORS 5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS POWER MIRRORS YES ABS FOG LIGHTS POWER WINDOWS ADJUSTABLE STEERING WHEEL HEATED MIRRORS RAIN SENSORED WINDSHIELD AIR BAG HEATED MIRRORS YES REAR DEFOGGER AIR CONDITIONING MP3 CAPABILITY ROOF LUGGAGE RACK AIRBAG FRONT LEFT PEDALS - ADJUSTABLE RUNNING BOARDS AIRBAG FRONT LEFT YES POWER DRIVER SEAT TILT WHEEL AIRBAG FRONT RIGHT POWER FOLDING MIRRORS TRACTION CONTROL AM/FM/CD POWER LOCKS

Vehicle Features

Fog Lights
Tinted Glass
Alloy Wheels
Heated Exterior Mirrors
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Odometer
tilt steering
Digital clock
Rear Window Defroster
Traction Control
Daytime Running Lights
ABS Brakes
Side Airbag
Passenger Airbag
Child-Safety Locks
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Keyless Entry
Tow Package
Cup Holder
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
MEMORY SEAT
CD Player
AM/FM Stereo
dvd player
Bluetooth
Satellite Radio
Sunroof/Moonroof
Climate Control
Vehicle Anti-Theft System
Wood Trim Interior
Premium Audio
Auto Dimming Mirrors
Entertainment System
Center Arm Rest
Parking Sensor
Driver Side Airbag
Automatic Headlight
Dual impact Airbags
Leather Steering Wheels

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