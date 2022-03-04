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780-479-1990
2007 Chevrolet Avalanche
4WD Crew Cab LTZ-DVD-HDTV
Location
Green Line Auto Clearance
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
780-479-1990
Certified
This vehicle is Safety Certified.
$11,999
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- Listing ID: 8471865
- Stock #: 3GNEK12317G103812
- VIN: 3GNEK12317G103812
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Gray
- Body Style Pickup Truck
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 8-cylinder
- Stock # 3GNEK12317G103812
- Mileage 274,000 KM
Vehicle Description
2007 CHEVROLET AVALANCHE LTZ CREW CAB SHORT BED-DVD-HDTV-
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL OR TEXT US @ 780***707***8779_OR_780***934**6289*** FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE
5.3L 8CYL FLEX FUEL CAPABILITY 4WD CREW CAB HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) SUNROOF/MOONROOF LEATHER RAIN SENSOR FRONT WINDSHIELD VOCAL ASSIST TELEMATICS MEMORY SEAT SATELLITE RADIO SIRIUS ONSTAR SUNROOF/MOONROOF 4WD CRUISE CONTROL POWER MIRRORS 5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS POWER MIRRORS YES ABS FOG LIGHTS POWER WINDOWS ADJUSTABLE STEERING WHEEL HEATED MIRRORS RAIN SENSORED WINDSHIELD AIR BAG HEATED MIRRORS YES REAR DEFOGGER AIR CONDITIONING MP3 CAPABILITY ROOF LUGGAGE RACK AIRBAG FRONT LEFT PEDALS - ADJUSTABLE RUNNING BOARDS AIRBAG FRONT LEFT YES POWER DRIVER SEAT TILT WHEEL AIRBAG FRONT RIGHT POWER FOLDING MIRRORS TRACTION CONTROL AM/FM/CD POWER LOCKS
Vehicle Features
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