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2007 Dodge Caliber

157,238 KM

Details Description Features

$6,450

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PCL Auto

780-244-2886

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2007 Dodge Caliber

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R/T

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2007 Dodge Caliber

R/T

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$6,450

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157,238KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8619578
  • Stock #: 2204-33
  • VIN: 1B3HE78K87D307486

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Hatchback
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 157,238 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2007 DODGE CALIBER R/T AWD **********

 

ENGINE: 2.4L 4CYL

 

LOW MILEAGE (157,238 KM)

AWD

LEATHER HEATED SEATS

KEYLESS

POWER WINDOWS

POWER LOCKS

POWER MIRRORS

AUXILIARY INPUT

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

PASS-THROUGH REAR SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

ENGINE IMMOBILIZER

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

FRONT READING LAMPS

LEATHER STEERING WHEEL

A/C

REAR SPOILER

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Fog Lights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Keyless Entry
Heated Seats
Leather Seats
CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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