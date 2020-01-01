2007 Ford F-250

+ taxes & licensing
780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
780-479-1990
+ taxes & licensing
2007 Ford Super Duty F-250 4WD SuperCab XLT 142" ONE OWNER TRUCK-ONLY 159,000KM
CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******
5.4L 8CYL GASOLINE FUEL,,,,,,,,,,,,,,,
PARKING DISTANCE CONTROL (PDC)
4WD CRUISE CONTROL RUNNING BOARDS
6 PASSENGER DUAL AIR BAGS SEAT NONE
AIR CONDITIONING FOG LIGHTS TILT WHEEL
AIRBAG FRONT LEFT HARD TOP TILT WHEEL YES
AIRBAG FRONT LEFT YES HEATED MIRRORS TOW PACKAGE
AIRBAG FRONT RIGHT POWER LOCKS TRAILER HITCH
AM/FM/CD POWER MIRRORS WARRANTY BOOK
CD IN DASH POWER STEERING WARRANTY BOOK PRESENT
CLOTH SEATS POWER WINDOWS
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3