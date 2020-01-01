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2007 Ford F-250

159,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2007 Ford F-250

2007 Ford F-250

Super Duty 4WD SuperCab

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2007 Ford F-250

Super Duty 4WD SuperCab

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

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  1. 6269925
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159,000KM
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  • Listing ID: 6269925
  • Stock #: 2007-F250-GAS
  • VIN: 1FTSX215X7EA39640

Vehicle Details

  • Exterior Colour OFF WHITE
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 2007-F250-GAS
  • Mileage 159,000 KM

Vehicle Description

2007 Ford Super Duty F-250 4WD SuperCab XLT 142" ONE OWNER TRUCK-ONLY 159,000KM
 
CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******
 
5.4L 8CYL GASOLINE FUEL,,,,,,,,,,,,,,,
 
PARKING DISTANCE CONTROL (PDC)
4WD CRUISE CONTROL RUNNING BOARDS
6 PASSENGER DUAL AIR BAGS SEAT NONE
AIR CONDITIONING FOG LIGHTS TILT WHEEL
AIRBAG FRONT LEFT HARD TOP TILT WHEEL YES
AIRBAG FRONT LEFT YES HEATED MIRRORS TOW PACKAGE
AIRBAG FRONT RIGHT POWER LOCKS TRAILER HITCH
AM/FM/CD POWER MIRRORS WARRANTY BOOK
CD IN DASH POWER STEERING WARRANTY BOOK PRESENT
CLOTH SEATS POWER WINDOWS

Vehicle Features

Fog Lights
Passenger Airbag
Tinted Glass
Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
Cup Holder
Trip Odometer
Driver Side Airbag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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