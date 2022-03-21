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2007 Honda Civic

159,906 KM

Details Description Features

$7,950

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PCL Auto

780-244-2886

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2007 Honda Civic

2007 Honda Civic

4dr AT DX-G

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2007 Honda Civic

4dr AT DX-G

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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159,906KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8968951
  • Stock #: 2208-09
  • VIN: 2HGFA16377H035513

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 159,906 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2007 HONDA CIVIC DX-G **********

 

ENGINE:1.8L 4CYL

 

 

LOW MILEAGE (159,906 KM)

REMOTE STARTER

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

AUXILIARY AUDIO INPUT 

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

BRAKE ASSIST

CHILD SAFETY LOCKS

CLOTH SEATS

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES

ACTIVE

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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