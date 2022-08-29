Menu
Account
Sign In
Back

2007 Toyota Yaris

184,996 KM

Details Description Features

$7,250

+ tax & licensing
Make it Yours
Buy From Home Available! Tap to View Options
$7,250

+ taxes & licensing

PCL Auto

780-244-2886

Contact Seller
2007 Toyota Yaris

2007 Toyota Yaris

LE

Watch This Vehicle

2007 Toyota Yaris

LE

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

Contact Seller
Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$7,250

+ taxes & licensing

184,996KM
Used
Excellent Condition
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9138037
  • Stock #: 2210-02
  • VIN: JTDKT923075094633

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 184,996 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********  200 TOYOTA YARIS  **********

 

ENGINE: 1.5L 4CYL

 

ONE OWNER 

POWER WINDOW

AUTOMATIC TRANSMISSION

GOOD ON GAS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Steering
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
CD Player

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From PCL Auto

2010 Dodge Journey R/T
 152,329 KM
$8,450 + tax & lic
2012 Honda Fit LX
 71,143 KM
$12,950 + tax & lic
2011 Hyundai Elantra...
 189,236 KM
$7,450 + tax & lic

Buy From Home Available

Remote Buying Options
E-Sign Documents
Local Delivery
Local Test Drive Delivery

* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.

Email PCL Auto

PCL Auto

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

Call Dealer

780-244-XXXX

(click to show)

780-244-2886

Quick Links
Directions Website Inventory