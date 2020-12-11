Menu
Account
Sign In
Back

2008 BMW X5

218,000 KM

Details Description Features

$7,999

+ tax & licensing
Make it Yours
$7,999

+ taxes & licensing

Green Line Auto Clearance

780-479-1990

Contact Seller
2008 BMW X5

2008 BMW X5

AWD 4dr 3.0si

Watch This Vehicle

2008 BMW X5

AWD 4dr 3.0si

Location

Green Line Auto Clearance

12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

  1. 6344261
  2. 6344261
  3. 6344261
  4. 6344261
  5. 6344261
  6. 6344261
  7. 6344261
  8. 6344261
  9. 6344261
  10. 6344261
  11. 6344261
  12. 6344261
  13. 6344261
  14. 6344261
  15. 6344261
  16. 6344261
  17. 6344261
Contact Seller

$7,999

+ taxes & licensing

218,000KM
Used
  • Get Financing
  • Calculate Payments
  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 6344261
  • Stock #: 2008-bmw
  • VIN: 5UXFE43568L033944

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2008-bmw
  • Mileage 218,000 KM

Vehicle Description

3.0L 6CYL GASOLINE FUEL SHAD. 780***707***8779-OR** MONICA...587***974***4454** BLUETOOTH CONNECTIVITY MEMORY SEAT PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) DRIVE TRAIN - ALL WHEEL NAVIGATION SYSTEM VOICE COMMAND/ RECOGNITION HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER NAVIGATION W/ HARD DRIVE WOOD TRIM LEATHER PANORAMA ROOF 5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS POWER WINDOWS AIRBAG FRONT LEFT FLOOR MATS RR SIDE AIRBAG AIRBAG FRONT LEFT YES FOG LIGHTS SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER AIRBAG FRONT RIGHT LR SIDE AIRBAG SIDE FRONT AIR BAGS AIRBAG FRONT RIGHT YES MATS YES SPOILER AM/FM/CD MP3 CAPABILITY TELESCOPE CD IN DASH POWER FOLDING MIRRORS TRACTION CONTROL CRUISE CONTROL POWER LOCKS USB INPUT DUAL - AC POWER MIRRORS WARRANTY BOOK DUAL AIR BAGS POWER STEERING

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Cruise Control
Folding Rear Seat
MEMORY SEAT
Xenon Headlights
Heated Exterior Mirrors

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

Back to Top

More inventory From Green Line Auto Clearance

2010 Chrysler Town &...
 228,000 KM
$5,999 + tax & lic
2009 Mitsubishi Lanc...
 235,000 KM
$8,800 + tax & lic
2004 Jaguar X-Type 4...
 168,000 KM
$6,600 + tax & lic

Email Green Line Auto Clearance

Green Line Auto Clearance

Green Line Auto Clearance

12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

Call Dealer

780-479-XXXX

(click to show)

780-479-1990

Quick Links
Directions Website Inventory