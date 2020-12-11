2008 BMW X5

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780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
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3.0L 6CYL GASOLINE FUEL SHAD. 780***707***8779-OR** MONICA...587***974***4454** BLUETOOTH CONNECTIVITY MEMORY SEAT PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) DRIVE TRAIN - ALL WHEEL NAVIGATION SYSTEM VOICE COMMAND/ RECOGNITION HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER NAVIGATION W/ HARD DRIVE WOOD TRIM LEATHER PANORAMA ROOF 5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS POWER WINDOWS AIRBAG FRONT LEFT FLOOR MATS RR SIDE AIRBAG AIRBAG FRONT LEFT YES FOG LIGHTS SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER AIRBAG FRONT RIGHT LR SIDE AIRBAG SIDE FRONT AIR BAGS AIRBAG FRONT RIGHT YES MATS YES SPOILER AM/FM/CD MP3 CAPABILITY TELESCOPE CD IN DASH POWER FOLDING MIRRORS TRACTION CONTROL CRUISE CONTROL POWER LOCKS USB INPUT DUAL - AC POWER MIRRORS WARRANTY BOOK DUAL AIR BAGS POWER STEERING
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