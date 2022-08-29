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2008 Chevrolet Cobalt

111,607 KM

Details Description Features

$6,450

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PCL Auto

780-244-2886

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2008 Chevrolet Cobalt

2008 Chevrolet Cobalt

4DR SDN LT W/1SA

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2008 Chevrolet Cobalt

4DR SDN LT W/1SA

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$6,450

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111,607KM
Used
Excellent Condition
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 9049918
  • Stock #: 2208-23
  • VIN: 1G1AL55FX87298056

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 111,607 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********  **********

 

ENGINE:

 

 

LOW MILEAGE (111,607 KM)

MECHANICAL:

2.2L DOHC SFI "ECOTEC" L4 ENGINE

FRONT WHEEL DRIVE

MAINTENANCE-FREE BATTERY W/RUNDOWN PROTECTION

TOURING SUSPENSION

SPEED SENSING ELECTRIC STEERING

PWR FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES

STAINLESS-STEEL EXHAUST SYSTEM

INTERIOR:

60/40 SPLIT-FOLDING REAR SEAT W/TRUNK PASS-THRU

FLOOR CONSOLE-INC: DUAL FRONT/REAR CUP HOLDERS, ARMREST, STORAGE COMPARTMENT, (2) PWR OUTLETS

ELECTRONIC IMMOBILIZER VEHICLE THEFT DETERRENT

INSTRUMENTATION-INC: FUEL GAUGE, SPEEDOMETER, TACHOMETER

DRIVER INFO CENTRE-INC: (2) TRIP ODOMETERS, AVERAGE SPEED, FUEL RANGE, FUEL ECONOMY, OIL LIFE SYSTEM

ENGINE COOLANT TEMP, OUTSIDE TEMP DISPLAY, PROGRAMMABLE FEATURES

PWR WINDOWS-INC: DRIVER EXPRESS-DOWN, PASSENGER LOCKOUT

CRUISE CONTROL

PWR REMOTE TRUNK RELEASE

(4) SPEAKERS

FIXED MAST ANTENNA

AIR CONDITIONING

CABIN AIR FILTRATION SYSTEM

REAR SEAT HEATING DUCTS

ELECTRIC REAR WINDOW DEFOGGER

DUAL COVERED VISOR VANITY MIRRORS

COURTESY TRUNK/DOME LAMPS W/THEATRE DIMMING

CARPETED CARGO COMPARTMENT

EXTERIOR:

FRONT/REAR BODY-COLOUR FASCIAS W/BLACK GRILLE

BODY-COLOUR BODY-SIDE MOULDINGS

HALOGEN HEADLAMPS W/AUTO LAMP CONTROL

DUAL BODY-COLOUR FOLDING PWR MIRRORS

SOLAR RAY LIGHT TINTED GLASS

VARIABLE INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS

BODY-COLOUR DOOR HANDLES

SAFETY:

DRIVER/FRONT PASSENGER DUAL STAGE FRONTAL AIRBAGS W/PASSENGER SENSING SYSTEM

FRONT/REAR 3-POINT LAP/SHOULDER BELTS W/FRONT SHOULDER BELT HEIGHT ADJUSTER

REAR CHILD DOOR LOCKS

LOWER ANCHORS & TOP TETHERS FOR CHILDREN (LATCH)

INTERNAL TRUNK RELEASE HANDLE

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Power Steering
CD Player
Automatic Headlights

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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