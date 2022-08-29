$6,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2008 Chevrolet Cobalt
4DR SDN LT W/1SA
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$6,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9049918
- Stock #: 2208-23
- VIN: 1G1AL55FX87298056
Vehicle Details
- Exterior Colour Silver
- Interior Colour Grey
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 111,607 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** **********
ENGINE:
LOW MILEAGE (111,607 KM)
MECHANICAL:
2.2L DOHC SFI "ECOTEC" L4 ENGINE
FRONT WHEEL DRIVE
MAINTENANCE-FREE BATTERY W/RUNDOWN PROTECTION
TOURING SUSPENSION
SPEED SENSING ELECTRIC STEERING
PWR FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES
STAINLESS-STEEL EXHAUST SYSTEM
INTERIOR:
60/40 SPLIT-FOLDING REAR SEAT W/TRUNK PASS-THRU
FLOOR CONSOLE-INC: DUAL FRONT/REAR CUP HOLDERS, ARMREST, STORAGE COMPARTMENT, (2) PWR OUTLETS
ELECTRONIC IMMOBILIZER VEHICLE THEFT DETERRENT
INSTRUMENTATION-INC: FUEL GAUGE, SPEEDOMETER, TACHOMETER
DRIVER INFO CENTRE-INC: (2) TRIP ODOMETERS, AVERAGE SPEED, FUEL RANGE, FUEL ECONOMY, OIL LIFE SYSTEM
ENGINE COOLANT TEMP, OUTSIDE TEMP DISPLAY, PROGRAMMABLE FEATURES
PWR WINDOWS-INC: DRIVER EXPRESS-DOWN, PASSENGER LOCKOUT
CRUISE CONTROL
PWR REMOTE TRUNK RELEASE
(4) SPEAKERS
FIXED MAST ANTENNA
AIR CONDITIONING
CABIN AIR FILTRATION SYSTEM
REAR SEAT HEATING DUCTS
ELECTRIC REAR WINDOW DEFOGGER
DUAL COVERED VISOR VANITY MIRRORS
COURTESY TRUNK/DOME LAMPS W/THEATRE DIMMING
CARPETED CARGO COMPARTMENT
EXTERIOR:
FRONT/REAR BODY-COLOUR FASCIAS W/BLACK GRILLE
BODY-COLOUR BODY-SIDE MOULDINGS
HALOGEN HEADLAMPS W/AUTO LAMP CONTROL
DUAL BODY-COLOUR FOLDING PWR MIRRORS
SOLAR RAY LIGHT TINTED GLASS
VARIABLE INTERMITTENT WINDSHIELD WIPERS
BODY-COLOUR DOOR HANDLES
SAFETY:
DRIVER/FRONT PASSENGER DUAL STAGE FRONTAL AIRBAGS W/PASSENGER SENSING SYSTEM
FRONT/REAR 3-POINT LAP/SHOULDER BELTS W/FRONT SHOULDER BELT HEIGHT ADJUSTER
REAR CHILD DOOR LOCKS
LOWER ANCHORS & TOP TETHERS FOR CHILDREN (LATCH)
INTERNAL TRUNK RELEASE HANDLE
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
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