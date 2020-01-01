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780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
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2008 Ford Edge 4dr Limited AWD-NAVI-HEATED LEATHER-SUNROOF-B/CAMERA..............
CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******
3.5L V6....DRIVE TRAIN - ALL WHEEL MEMORY SEAT POWER REAR HATCH
HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER NAVIGATION SYSTEM SUN ROOF
LEATHERPARKING DISTANCE CONTROL (PDC)
5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS SIDE FRONT AIR BAGS
AIR CONDITIONING POWER LIFTGATE SPOILER
AIRBAG FRONT LEFT POWER LOCKS TILT WHEEL
AIRBAG FRONT RIGHT POWER MIRRORS TOW PACKAGE
AIRBAG FRONT RIGHT YES POWER STEERING TRACTION CONTROL
AM/FM/CD POWER WINDOWS TRAILER HITCH
CRUISE CONTROL ROOF TYPE: SUNROOF WARRANTY BOOK
DUAL AIR BAGS
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