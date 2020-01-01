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2008 Ford Edge

217,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2008 Ford Edge

2008 Ford Edge

4dr Limited AWD

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2008 Ford Edge

4dr Limited AWD

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Green Line Auto Clearance

12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

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  • Listing ID: 6269928
  • Stock #: 2008-EDGE
  • VIN: 2FMDK49CX8BA38938

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2008-EDGE
  • Mileage 217,000 KM

Vehicle Description

2008 Ford Edge 4dr Limited AWD-NAVI-HEATED LEATHER-SUNROOF-B/CAMERA..............


CALL OR TEXT__SHAD. 780***707***8779______MONICA...587***974***4454******


 


3.5L V6....DRIVE TRAIN - ALL WHEEL MEMORY SEAT POWER REAR HATCH


HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER NAVIGATION SYSTEM SUN ROOF


LEATHERPARKING DISTANCE CONTROL (PDC)


5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS SIDE FRONT AIR BAGS


AIR CONDITIONING POWER LIFTGATE SPOILER


AIRBAG FRONT LEFT POWER LOCKS TILT WHEEL


AIRBAG FRONT RIGHT POWER MIRRORS TOW PACKAGE


AIRBAG FRONT RIGHT YES POWER STEERING TRACTION CONTROL


AM/FM/CD POWER WINDOWS TRAILER HITCH


CRUISE CONTROL ROOF TYPE: SUNROOF WARRANTY BOOK


DUAL AIR BAGS

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Traction Control
ABS Brakes
Side Airbag
Passenger Airbag
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Climate Control
Multi-Zone A/C
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Remote Trunk Release
Heated Seats
MEMORY SEAT
3RD ROW SEATING
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Low Tire Pressure Warning
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Digital clock
Sunroof/Moonroof
Rear Window Defroster
Vehicle Anti-Theft System
Wood Trim Interior
Premium Audio
Navigation System
BACKUP CAMERA
Center Arm Rest
Parking Sensor
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Automatic Headlight
Rear Windows Wiper
Dual impact Airbags

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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