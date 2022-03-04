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2008 Ford Escape

169,171 KM

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$6,950

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PCL Auto

780-244-2886

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2008 Ford Escape

2008 Ford Escape

Limited

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2008 Ford Escape

Limited

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

$6,950

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169,171KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8491706
  • Stock #: 2204-07
  • VIN: 1FMCU94198KC61583

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 169,171 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********2008 FORD ESCAPE LMITED  **********

 

ENGINE: 3L 6CYL

 

AWD

REMOTE STARTER

LEATHER HEATED SEATS

PARKING SENSORS

SUNROOF

STEERING WHEEL CONTROL

CRUISE CONTROL

POWER WINDOW

A/C

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Front Disc/Rear Drum Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Fog Lights
Luggage Rack
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Front Reading Lamps
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Tow Hitch
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Power Outlet
AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Heated Front Seat(s)
Cargo shade
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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