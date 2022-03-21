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2008 Ford Escape

170,619 KM

Details Description Features

$7,450

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PCL Auto

780-244-2886

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2008 Ford Escape

2008 Ford Escape

4WD 4dr V6 Limited

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2008 Ford Escape

4WD 4dr V6 Limited

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$7,450

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170,619KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8965612
  • Stock #: 2208-02
  • VIN: 1FMCU941X8KC61933

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 170,619 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2008 FORD ESCAPE LIMITED **********

 

ENGINE: 3.0L 6 CYL

 

BELOW AVERAGE MILEAGE (170,619 KM)

4WD

NAVIGATION

LEATHER

HEATED FRONT SEAT(S)

SUN/MOONROOF

REAR PARKING AID

TOW HITCH

POWER DRIVER SEAT

PRIVACY GLASS

CARGO SHADE

LEATHER STEERING WHEEL

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

CD CHANGER

AUXILIARY AUDIO INPUT

SATELLITE RADIO

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

LUGGAGE RACK

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

FRONT READING LAMPS

TEMPORARY SPARE TIRE

TIRE PRESSURE MONITOR

FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

STABILITY CONTROL

PASS-THROUGH REAR SEAT

REAR BENCH SEAT

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Leather Seats
CD Player
Sun/Moonroof

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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