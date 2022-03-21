$7,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2008 Ford Escape
4WD 4dr V6 Limited
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$7,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8965612
- Stock #: 2208-02
- VIN: 1FMCU941X8KC61933
Vehicle Details
- Exterior Colour Gray
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type 4-Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 170,619 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2008 FORD ESCAPE LIMITED **********
ENGINE: 3.0L 6 CYL
BELOW AVERAGE MILEAGE (170,619 KM)
4WD
NAVIGATION
LEATHER
HEATED FRONT SEAT(S)
SUN/MOONROOF
REAR PARKING AID
TOW HITCH
POWER DRIVER SEAT
PRIVACY GLASS
CARGO SHADE
LEATHER STEERING WHEEL
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
CD CHANGER
AUXILIARY AUDIO INPUT
SATELLITE RADIO
AM/FM RADIO
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
LUGGAGE RACK
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
TEMPORARY SPARE TIRE
TIRE PRESSURE MONITOR
FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
STABILITY CONTROL
PASS-THROUGH REAR SEAT
REAR BENCH SEAT
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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