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2008 GMC Sierra 1500

212,838 KM

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2008 GMC Sierra 1500

2008 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab 143.5" WT

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2008 GMC Sierra 1500

4WD Crew Cab 143.5" WT

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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212,838KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9003469
  • Stock #: 2208-17
  • VIN: 2GTEK133881261825

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Pickup Truck
  • Fuel Type Flex Fuel
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 6
  • Mileage 212,838 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******




PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.



OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.



ALL VEHICLES COME WITH:

 

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

 

• CARFAX

 

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

 

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

 

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA



PAYMENTS METHOD:

 

• CASH

 

• DEBIT CARDS

 

• BANK DRAFTS

 

• CERTIFIED CHEQUES

 

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)



FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.



********** 2008 GMC SIERRA **********



ENGINE: 5.3L 8CYL



4X4

 

REMOTE STARTER

 

6 SEATERS

 

CRUISE CONTROL

 

A/C

 

INSTPECTED

 

ACTIVE STATUS

 

DETAILED



WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.



EYE IT. TRY IT. BUY IT.



AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Power Door Locks
Automatic Headlights
Telematics
Transmission Overdrive Switch
Conventional Spare Tire

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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