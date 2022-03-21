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2008 Mitsubishi Outlander

196,200 KM

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$7,950

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PCL Auto

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2008 Mitsubishi Outlander

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ES

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2008 Mitsubishi Outlander

ES

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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196,200KM
Used
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  • Get Insurance Quotes
  • Listing ID: 8924911
  • VIN: JA4LT21W08Z604782

Vehicle Details

  • Exterior Colour Green
  • Interior Colour Gray
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 196,200 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

 

********** 2008 MITSUBISHI OULANDER   ES  **********

 

ENGINE: 2.4L 4 CYL

 

AWD

SUNROOF

BLUETOOTH CONNECTION

PUSH TO  START BUTTON

STEERING WHEEL CONTROL

 KEYLESS ENTRY

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

ALUMINUM WHEELS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

CRUISE CONTROL CONTROL

BRAKE ASSIST

PASSENGER AIR BAG

FRONT HEAD AIR BAG

REAR HEAD AIR BAG

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Push Button Start
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Sunroof / Moonroof
CD Player
Automatic Headlights
Equalizer

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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