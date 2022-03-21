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2008 Toyota Sienna

191,920 KM

Details Description Features

$8,950

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2008 Toyota Sienna

2008 Toyota Sienna

5dr 8-Pass Van CE FWD (Natl)

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2008 Toyota Sienna

5dr 8-Pass Van CE FWD (Natl)

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$8,950

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191,920KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8876201
  • Stock #: 2207-19
  • VIN: 5TDZK29C08S155280

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey - Light
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 8
  • Mileage 191,920 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********  2008 TOYOTA SIENNA CE **********

 

ENGINE: 3.5L 6CYL

 

 

 

8 SEATER

KEYLESS

POWER WINDOWS

POWER LOCKS

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

THIRD PASSENGER DOOR

FOURTH PASSENGER DOOR

CLOTH SEATS

TEMPORARY SPARE TIRE

VARIABLE SPEED 

INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

FRONT READING LAMPS

REAR READING LAMPS

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

WHEEL COVERS

STEEL WHEELS

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Brake Assist
Stability Control
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Front Reading Lamps
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Auxiliary Audio Input
Automatic Headlights
Steel Wheels
Temporary spare tire
Cloth Seats
Driver Adjustable Lumbar
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Third Passenger Door
Fourth Passenger Door
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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