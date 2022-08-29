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2009 Buick Enclave

173,320 KM

Details Description Features

$10,950

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PCL Auto

780-244-2886

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2009 Buick Enclave

2009 Buick Enclave

AWD 4dr CX

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2009 Buick Enclave

AWD 4dr CX

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$10,950

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173,320KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9294040
  • Stock #: 2211-16
  • VIN: 5GAEV13DX9J133966

Vehicle Details

  • Exterior Colour Blue
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 173,320 KM

Vehicle Description

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2009 BUICK ENCLAVE CX **********

 

ENGINE: 3.6L 6CYL

 

1 OWNER

AWD

FACTORY REMOTE START (2 FOBS)

BACKUP CAMERA

FRONT HEATED SEATS

3RD ROW SEAT

LEATHER

BLUETOOTH CONNECTION

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

PASSENGER ADJUSTABLE LUMBAR

SEAT MEMORY

POWER DRIVER SEAT

POWER PASSENGER SEAT

REAR BUCKET SEATS

 

HID HEADLIGHTS

PRIVACY GLASS

CLIMATE CONTROL

SATELLITE RADIO

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

POWER LIFTGATE

REMOTE TRUNK RELEASE

AUXILIARY AUDIO INPUT

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

POWER OUTLET

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

FRONT READING LAMPS

REAR READING LAMPS

LEATHER STEERING WHEEL

REAR SPOILER

TIRE PRESSURE MONITOR

TELEMATICS

STABILITY CONTROL

NAVIGATION FROM TELEMATICS

PASS-THROUGH REAR SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
CD Player
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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