$10,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2009 Buick Enclave
AWD 4dr CX
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$10,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9294040
- Stock #: 2211-16
- VIN: 5GAEV13DX9J133966
Vehicle Details
- Exterior Colour Blue
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 173,320 KM
Vehicle Description
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2009 BUICK ENCLAVE CX **********
ENGINE: 3.6L 6CYL
1 OWNER
AWD
FACTORY REMOTE START (2 FOBS)
BACKUP CAMERA
FRONT HEATED SEATS
3RD ROW SEAT
LEATHER
BLUETOOTH CONNECTION
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
PASSENGER ADJUSTABLE LUMBAR
SEAT MEMORY
POWER DRIVER SEAT
POWER PASSENGER SEAT
REAR BUCKET SEATS
HID HEADLIGHTS
PRIVACY GLASS
CLIMATE CONTROL
SATELLITE RADIO
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
POWER LIFTGATE
REMOTE TRUNK RELEASE
AUXILIARY AUDIO INPUT
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
POWER OUTLET
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
REAR READING LAMPS
LEATHER STEERING WHEEL
REAR SPOILER
TIRE PRESSURE MONITOR
TELEMATICS
STABILITY CONTROL
NAVIGATION FROM TELEMATICS
PASS-THROUGH REAR SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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