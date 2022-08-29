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780-244-2886
2010 Chevrolet Equinox
Awd 4dr Ltz
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$8,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9068881
- Stock #: 2206-10
- VIN: 2CNFLGEY7A6201200
Vehicle Details
- Exterior Colour Grey
- Interior Colour Beige
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 194,662 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2010 CHEVROLET EQUINOX LTZ AWD **********
ENGINE:3.0L 6 CYL
ACTIVE
AWD
FACTORY REMOTE ENGINE START
BACK-UP CAMERA
HEATED FRONT SEAT(S)
BLUETOOTH CONNECTION
SUNROOF
POWER LIFTGATE
REMOTE TRUNK RELEASE
SEAT MEMORY
POWER DRIVER SEAT
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
PRIVACY GLASS
CHILD SAFETY LOCKS
TEMPORARY SPARE TIRE
SATELLITE RADIO
AUXILIARY AUDIO INPUT
AM/FM RADIO
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
POWER OUTLET
CLIMATE CONTROL
ENGINE IMMOBILIZER
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
MIRROR MEMORY
REAR PARKING AID
FRONT READING LAMPS
TIRE PRESSURE MONITOR
TELEMATICS
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
CARGO SHADE
PASS-THROUGH REAR SEAT
INSTPECTED
DETAILED
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