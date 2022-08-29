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2010 Chevrolet Equinox

194,662 KM

Details Description Features

$8,450

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2010 Chevrolet Equinox

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2010 Chevrolet Equinox

Awd 4dr Ltz

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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$8,450

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194,662KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9068881
  • Stock #: 2206-10
  • VIN: 2CNFLGEY7A6201200

Vehicle Details

  • Exterior Colour Grey
  • Interior Colour Beige
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 194,662 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2010 CHEVROLET EQUINOX LTZ AWD **********

 

ENGINE:3.0L 6 CYL

 

 

 

ACTIVE

AWD

FACTORY REMOTE ENGINE START

BACK-UP CAMERA

HEATED FRONT SEAT(S)

BLUETOOTH CONNECTION

SUNROOF

POWER LIFTGATE

REMOTE TRUNK RELEASE

SEAT MEMORY

POWER DRIVER SEAT

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

PRIVACY GLASS

CHILD SAFETY LOCKS

TEMPORARY SPARE TIRE

SATELLITE RADIO

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

POWER OUTLET

CLIMATE CONTROL

ENGINE IMMOBILIZER

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

MIRROR MEMORY

REAR PARKING AID

FRONT READING LAMPS

TIRE PRESSURE MONITOR

TELEMATICS

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

CARGO SHADE

PASS-THROUGH REAR SEAT

INSTPECTED

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Automatic Headlights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Sunroof / Moonroof
Premium Sound System
Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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