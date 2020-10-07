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2010 Dodge Ram 1500

264,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2010 Dodge Ram 1500

2010 Dodge Ram 1500

4WD CREW CAB 140.5"

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2010 Dodge Ram 1500

4WD CREW CAB 140.5"

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

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  • Listing ID: 6186228
  • Stock #: 2010=RED=RAM
  • VIN: 1D7RV1CT4AS211282

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Gray
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 2010=RED=RAM
  • Mileage 264,000 KM

Vehicle Description

 


2010 Dodge Power Ram 1500 SLT 4X4 QUADCAB-5.7L V8 HEMI POWER

 


OPEN___9AM - 7PM_____CALL OR TEXT____


MONICA...587***974***4454****** SHAD. 780***707***8779____ FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE.............ONE OWNER TRUCK---NO ACCIDENT HISTORY...........CLEAN CARFAX.....


5.7L 8CYL GASOLINE FUEL....4WD CREW CAB 140.5.....5'7" BOX..... ADDRESS---------12336--66 STREET EDMONTON AB.......... T5B 1K3.......... 4WD CRUISE CONTROL POWER MIRRORS YES 6 PASSENGER DUAL AIR BAGS POWER STEERING AIR CONDITIONING HARD TOP POWER WINDOWS AIRBAG FRONT LEFT HEATED MIRRORS RF SIDE AIRBAG AIRBAG FRONT LEFT YES LF SIDE AIRBAG TOW PACKAGE AIRBAG FRONT RIGHT MP3 CAPABILITY TRACTION CONTROL AM/FM/CD POWER DRIVER SEAT TRAILER HITCH CD IN DASH POWER LOCKS WARRANTY BOOK CLOTH SEATS POWER MIRRORS

Vehicle Features

Air Conditioning
Keyless Entry
tilt steering
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
Passenger Airbag
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag

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