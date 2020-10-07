2010 Dodge Ram 1500

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MONICA...587***974***4454****** SHAD. 780***707***8779____ FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE.............ONE OWNER TRUCK---NO ACCIDENT HISTORY...........CLEAN CARFAX.....
5.7L 8CYL GASOLINE FUEL....4WD CREW CAB 140.5.....5'7" BOX..... ADDRESS---------12336--66 STREET EDMONTON AB.......... T5B 1K3.......... 4WD CRUISE CONTROL POWER MIRRORS YES 6 PASSENGER DUAL AIR BAGS POWER STEERING AIR CONDITIONING HARD TOP POWER WINDOWS AIRBAG FRONT LEFT HEATED MIRRORS RF SIDE AIRBAG AIRBAG FRONT LEFT YES LF SIDE AIRBAG TOW PACKAGE AIRBAG FRONT RIGHT MP3 CAPABILITY TRACTION CONTROL AM/FM/CD POWER DRIVER SEAT TRAILER HITCH CD IN DASH POWER LOCKS WARRANTY BOOK CLOTH SEATS POWER MIRRORS
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