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2010 Ford Focus

102,047 KM

Details Description Features

$6,950

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PCL Auto

780-244-2886

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2010 Ford Focus

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4DR SDN SE

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2010 Ford Focus

4DR SDN SE

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$6,950

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102,047KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9226216
  • Stock #: 2210-05R
  • VIN: 1FAHP3FN8AW283951

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Grey
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 102,047 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2010 FORD FOCUS SE **********

 

ENGINE:2.0L 4CYL

 

 

LOW KM (102,047 KM)

KEYLESS 

FOG LIGHTS

BLUETOOTH

AM/FM RADIO

AUXILIARY AUDIO INPUT

SATELLITE RADIO

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

FRONT READING LAMPS

REAR READING LAMPS

REMOTE TRUNK RELEASE

TIRE PRESSURE MONITOR

WHEEL COVERS

FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

PASS-THROUGH REAR SEAT

CLOTH SEATS

TEMPORARY SPARE TIRE

STABILITY CONTROL

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
CD Player
Wheel Covers

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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