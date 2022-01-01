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2010 GMC Sierra 2500

309,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2010 GMC Sierra 2500

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HD 4WD Crew Cab SLT

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2010 GMC Sierra 2500

HD 4WD Crew Cab SLT

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

  1. 8101714
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309,000KM
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  • Listing ID: 8101714
  • Stock #: 87654QWE
  • VIN: 1GT4K1BG7AF115639

Vehicle Details

  • Exterior Colour Gray
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type 4-Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # 87654QWE
  • Mileage 309,000 KM

Vehicle Description

2010 GMC SIERRA 2500HD SLT CREW CAB LONG BED A/M EXHAUST 6.0L 8CYL GASOLINE FUEL 4WD CREW CAB 167" BLUETOOTH CONNECTIVITY LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS DVD MEMORY SEAT VOCAL ASSIST TELEMATICS HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER ONSTAR 4WD DUAL - AC POWER LOCKS 5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS POWER MIRRORS ABS FLOOR MATS POWER STEERING AIR BAG FOG LIGHTS POWER WINDOWS AIRBAG FRONT LEFT HARD TOP RUNNING BOARDS AIRBAG FRONT LEFT YES HEATED MIRRORS SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER AIRBAG FRONT RIGHT MATS YES SEAT TYPE - BUCKET AM/FM/CD MP3 CAPABILITY CRUISE CONTROL POWER FOLDING MIRRORS

Vehicle Features

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Xenon Headlights
Heated Exterior Mirrors
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Folding Rear Seat
Trip Odometer
Digital clock
Rear Window Defroster
Traction Control
ABS Brakes
Side Airbag
Passenger Airbag
Child-Safety Locks
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Keyless Entry
tilt steering
Tow Package
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
CD Player
AM/FM Stereo
dvd player
Bluetooth
Satellite Radio
Sunroof/Moonroof
Climate Control
Multi-Zone A/C
Vehicle Anti-Theft System
Wood Trim Interior
Premium Audio
Auto Dimming Mirrors
Entertainment System
Center Arm Rest
Parking Sensor
Driver Side Airbag
Automatic Headlight
Dual impact Airbags
Leather Steering Wheels

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