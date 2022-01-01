2010 GMC Sierra 2500

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780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
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2010 GMC SIERRA 2500HD SLT CREW CAB LONG BED A/M EXHAUST 6.0L 8CYL GASOLINE FUEL 4WD CREW CAB 167" BLUETOOTH CONNECTIVITY LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS DVD MEMORY SEAT VOCAL ASSIST TELEMATICS HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER ONSTAR 4WD DUAL - AC POWER LOCKS 5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS POWER MIRRORS ABS FLOOR MATS POWER STEERING AIR BAG FOG LIGHTS POWER WINDOWS AIRBAG FRONT LEFT HARD TOP RUNNING BOARDS AIRBAG FRONT LEFT YES HEATED MIRRORS SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER AIRBAG FRONT RIGHT MATS YES SEAT TYPE - BUCKET AM/FM/CD MP3 CAPABILITY CRUISE CONTROL POWER FOLDING MIRRORS
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