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2010 GMC Terrain

176,000 KM

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2010 GMC Terrain

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AWD 4dr SLT-2-HEATED LEATHER-DVD-HDTV-B/CAMAR-SUNROOF

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

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  • Listing ID: 7228094
  • Stock #: 2010 GMC
  • VIN: 2CTFLJEY4A6220678

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2010 GMC
  • Mileage 176,000 KM

Vehicle Description

3.0L V6...ONE OWNER...EXCELLENT RUNNING CONDITION


CALL OR TEXT____


SHAD. 780***707***8779____


BACK-UP CAMERA LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS


BLUETOOTH CONNECTIVITY MEMORY SEAT SUN ROOF


DRIVE TRAIN - ALL WHEEL ONSTAR VOCAL ASSIST TELEMATICS


DVD PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) VOICE COMMAND/ RECOGNITION


HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGERPOWER REAR HATCH


5 PASSENGER FOG LIGHTS REMOTE START


ABS HEATED MIRRORS ROOF TYPE: SUNROOF


AIR BAG MP3 CAPABILITY SEAT TYPE - BUCKET


AIR CONDITIONING POWER DRIVER SEAT SIDE FRONT AIR BAGS


AIRBAG FRONT LEFT POWER LIFTGATE TRACTION CONTROL


AIRBAG FRONT RIGHT POWER LOCKS WARRANTY BOOK


AM/FM/CD POWER MIRRORS WARRANTY BOOK PRESENT


CRUISE CONTROL POWER STEERING

Vehicle Features

Fog Lights
Security System
Traction Control
ABS Brakes
Power Brakes
Side Airbag
Passenger Airbag
Power-Assist Disc Brakes
Child-Safety Locks
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Locks
POWER SEAT
Air Conditioning
Climate Control
Multi-Zone A/C
Cruise Control
Keyless Entry
tilt steering
Remote Trunk Release
Cup Holder
Folding Rear Seat
Heated Seats
Leather Seats
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Low Tire Pressure Warning
Trip Odometer
CD Player
AM/FM Stereo
dvd player
Bluetooth
Satellite Radio
Sunroof/Moonroof
Rear Window Defroster
Vehicle Anti-Theft System
Premium Audio
BACKUP CAMERA
Entertainment System
Center Arm Rest
Parking Sensor
Heated Exterior Mirrors
Driver Side Airbag
Rear Windows Wiper
Dual impact Airbags
Leather Steering Wheels

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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