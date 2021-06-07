2010 GMC Terrain

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780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
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3.0L V6...ONE OWNER...EXCELLENT RUNNING CONDITION
CALL OR TEXT____
SHAD. 780***707***8779____
BACK-UP CAMERA LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS
BLUETOOTH CONNECTIVITY MEMORY SEAT SUN ROOF
DRIVE TRAIN - ALL WHEEL ONSTAR VOCAL ASSIST TELEMATICS
DVD PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) VOICE COMMAND/ RECOGNITION
HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGERPOWER REAR HATCH
5 PASSENGER FOG LIGHTS REMOTE START
ABS HEATED MIRRORS ROOF TYPE: SUNROOF
AIR BAG MP3 CAPABILITY SEAT TYPE - BUCKET
AIR CONDITIONING POWER DRIVER SEAT SIDE FRONT AIR BAGS
AIRBAG FRONT LEFT POWER LIFTGATE TRACTION CONTROL
AIRBAG FRONT RIGHT POWER LOCKS WARRANTY BOOK
AM/FM/CD POWER MIRRORS WARRANTY BOOK PRESENT
CRUISE CONTROL POWER STEERING
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