$29,997+ GST
Make it Yours
2010 Mercedes-Benz C-Class
C 63 AMG | ALL CREDIT ACCEPTED!!
2010 Mercedes-Benz C-Class
C 63 AMG | ALL CREDIT ACCEPTED!!
Location
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
(403) 909-8666
$29,997
+ GST
Used
123,073KM
Excellent Condition
VIN WDDGF7HB1AF465306
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Rear Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Doors 4-door
- Mileage 123,073 KM
Vehicle Description
*** CREDIT REBUILDING SPECIALISTS ***
APPROVED AT WWW.XPRESSAPPROVALS.CA
INSTANT APPROVAL! ALL CREDIT ACCEPTED, SPECIALIZING IN CREDIT REBUILD PROGRAMS
FINANCING & EXTENDED WARRANTY AVAILABLE - CARFAX & MECHANICAL FITNESS INSPECTION AVAILABLE ON ALL VEHICLES.
FOR A TEST DRIVE PLEASE CALL (403) 909-8666
|
Vehicle Features
Packages
Mechanical
Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Safety
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Brake Assist
Stability Control
Tire Pressure Monitor
Passenger Air Bag On/Off Switch
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Front Head Air Bag
Rear Side Air Bag
Interior
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Remote Trunk Release
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Auto-Dimming Rearview Mirror
Power Options
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Media / Nav / Comm
AM/FM Radio
CD Player
CD Changer
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Seating
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Passenger Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Exterior
HID Headlights
Aluminum Wheels
Automatic Headlights
Rain Sensing Wipers
Comfort
Climate Control
Convenience
Variable Speed Intermittent Wipers
Powertrain
Transmission w/Dual Shift Mode
Additional Features
Integrated Turn Signal Mirrors
Power Folding Mirrors
Knee Air Bag
Bluetooth Connection
Sun/Moonroof
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From XpressApprovals
2016 Land Rover Range Rover Evoque HSE Dynamic | ALL CREDIT ACCEPTED!! 95,186 KM $23,997 + GST
2018 Mazda MAZDA3 GT | HUD | ALL CREDIT ACCEPTED!! 127,082 KM $21,997 + GST
2018 BMW X5 xDrive35i | M PACKAGE | ALL CREDIT ACCEPTED!! 99,402 KM $32,997 + GST
Email XpressApprovals
This form is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
XpressApprovals
11360 170 St NW, Edmonton, AB T5S 2X1
Call Dealer
(403) 909-XXXX(click to show)
$29,997
+ GST>
XpressApprovals
(403) 909-8666
2010 Mercedes-Benz C-Class