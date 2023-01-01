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780-244-2886
2010 Nissan Maxima
4dr Sdn V6 CVT 3.5 S
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$8,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9477606
- Stock #: 2212-11
- VIN: 1N4AA5AP2AC802470
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style Sedan
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type Front Wheel Drive
- Transmission Variable / CVT
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 187,287 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
- MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
- CARFAX
- 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
- OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
- FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENT METHODS:
- CASH
- DEBIT CARDS
- BANK DRAFTS
- CERTIFIED CHEQUES
- CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** NISSAN MAXIMA S **********
ENGINE:3.5L 6CYL
NAVIGATION
BACK UP CAMERA
PANORAMIC SUNROOF
PUSH START BUTTON
BLUETOOTH CONNECTION
LEATHER HEATED SEATS
COOL DRIVER SEAT
HEATED STEERING WHEEL
POWER DRIVER SEAT
POWER PASSENGER SEAT
MEMORY SEAT
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
MP3 PLAYER
AUXILIARY AUDIO INPUT
AM/FM RADIO
CLIMATE CONTROL
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
REAR READING LAMPS
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
EMERGENCY TRUNK RELEASE
REMOTE TRUNK RELEASE
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
PASS-THROUGH REAR SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
INSPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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