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2010 Nissan Maxima

187,287 KM

Details Description Features

$8,950

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PCL Auto

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2010 Nissan Maxima

2010 Nissan Maxima

4dr Sdn V6 CVT 3.5 S

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2010 Nissan Maxima

4dr Sdn V6 CVT 3.5 S

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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187,287KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9477606
  • Stock #: 2212-11
  • VIN: 1N4AA5AP2AC802470

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Variable / CVT
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 187,287 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

  • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
  • CARFAX
  • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
  • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
  • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENT METHODS:

  • CASH
  • DEBIT CARDS
  • BANK DRAFTS
  • CERTIFIED CHEQUES
  • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** NISSAN MAXIMA S **********

 

ENGINE:3.5L 6CYL

 

NAVIGATION

BACK UP CAMERA

PANORAMIC SUNROOF

PUSH START BUTTON

BLUETOOTH CONNECTION

LEATHER HEATED SEATS

COOL DRIVER SEAT

HEATED STEERING WHEEL

POWER DRIVER SEAT

POWER PASSENGER SEAT

MEMORY SEAT

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

CLIMATE CONTROL

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

FRONT READING LAMPS

REAR READING LAMPS

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

LEATHER STEERING WHEEL

EMERGENCY TRUNK RELEASE

REMOTE TRUNK RELEASE

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

PASS-THROUGH REAR SEAT

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
CD Player
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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