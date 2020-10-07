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2011 BMW 3 Series

145,720 KM

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Green Line Auto Clearance

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2011 BMW 3 Series

2011 BMW 3 Series

4dr Sdn 328i xDrive AWD

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2011 BMW 3 Series

4dr Sdn 328i xDrive AWD

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12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

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  • Listing ID: 6186243
  • Stock #: 2011 BMW
  • VIN: WBAPK5C59BA657578

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Stock # 2011 BMW
  • Mileage 145,720 KM

Vehicle Description

2011 BMW 3 SERIES 328I XDRIVE-AWD-3.0L V6-LEATHER-SUNROOF-NAVI-


 


3.0L 6CYL GASOLINE FUEL......ALL WHEEL DRIVE......


CALL OR TEXT


SHAD. 780***707***8779-


MONICA...587***974***4454****


ADDRESS---------12336--66 STREET EDMONTON AB.......... T5B 1K3.........


 


 


DRIVE TRAIN - ALL WHEELLEATHER


HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGERSUN ROOF


5 PASSENGER LF SIDE AIRBAG S AIRBAG RIGHT FRONT YES


AIR CONDITIONING LR SIDE AIRBAG SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER


AIRBAG FRONT LEFT POWER LOCKS SIDE FRONT AIR BAGS


AIRBAG FRONT RIGHT POWER MIRRORS TELESCOPE


AM/FM/CD POWER STEERING TILT WHEEL


CD IN DASH POWER WINDOWS TRACTION CONTROL


CRUISE CONTROL RF SIDE AIRBAG WARRANTY BOOK


DUAL AIR BAGSROOF TYPE: SUNROOF


ELECTRIC MIRRORS RR SIDE AIRBAG

Vehicle Features

Traction Control
ABS Brakes
Cruise Control
Keyless Entry
Rain sensor wipers
Cup Holder
Alloy Wheels
CD Player
AM/FM Stereo
Satellite Radio
MEMORY SEAT
Entertainment System
Heated Exterior Mirrors
Leather Steering Wheels

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