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780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
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2011 BMW 3 SERIES 328I XDRIVE-AWD-3.0L V6-LEATHER-SUNROOF-NAVI-
3.0L 6CYL GASOLINE FUEL......ALL WHEEL DRIVE......
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SHAD. 780***707***8779-
MONICA...587***974***4454****
ADDRESS---------12336--66 STREET EDMONTON AB.......... T5B 1K3.........
DRIVE TRAIN - ALL WHEELLEATHER
HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGERSUN ROOF
5 PASSENGER LF SIDE AIRBAG S AIRBAG RIGHT FRONT YES
AIR CONDITIONING LR SIDE AIRBAG SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER
AIRBAG FRONT LEFT POWER LOCKS SIDE FRONT AIR BAGS
AIRBAG FRONT RIGHT POWER MIRRORS TELESCOPE
AM/FM/CD POWER STEERING TILT WHEEL
CD IN DASH POWER WINDOWS TRACTION CONTROL
CRUISE CONTROL RF SIDE AIRBAG WARRANTY BOOK
DUAL AIR BAGSROOF TYPE: SUNROOF
ELECTRIC MIRRORS RR SIDE AIRBAG
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