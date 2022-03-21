$9,450+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2011 Chevrolet Equinox
Awd 4dr 2lt
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$9,450
+ taxes & licensing
- Listing ID: 8786480
- Stock #: 2206-16
- VIN: 2CNFLNEC1B6413228
Vehicle Details
- Exterior Colour Black
- Interior Colour Black
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 4-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 5
- Mileage 149,265 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********* 2011 CHEVROLET EQUINOX 2LT*******
ENGINE: 2.4L 4CYL
LOW MILEAGE (149,265 KM)
FACTORY REMOTE STARTER ( 2 FOBS)
BACK-UP CAMERA
BLUETOOTH CONNECTION
LEATHER HEATED FRONT SEAT(S)
SUNROOF
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
CLIMATE CONTROL
AUXILIARY AUDIO INPUT
SATELLITE RADIO
AM/FM RADIO
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
DAYTIME RUNNING LIGHTS
POWER DRIVER SEAT
PASS-THROUGH REAR SEAT
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
PRIVACY GLASS
VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS
POWER OUTLET
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
LEATHER STEERING WHEEL
TIRE PRESSURE MONITOR
NAVIGATION FROM TELEMATICS
TELEMATICS
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
REAR BENCH SEAT
INSPECTED
RE-CERTIFIED ( INSPECTION IS DONE BY CERTIFIED FACILITY )
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
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