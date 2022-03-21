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2011 Dodge Grand Caravan

179,207 KM

Details Description Features

$8,450

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PCL Auto

780-244-2886

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2011 Dodge Grand Caravan

2011 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SXT

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2011 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SXT

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$8,450

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179,207KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8936233
  • Stock #: 2207-28
  • VIN: 2D4RN4DG6BR753115

Vehicle Details

  • Exterior Colour Orange
  • Interior Colour Beige
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 179,207 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

**********  2011 DODGE G.CARAVAN SXT **********

 

ENGINE: 3.6L 6CYL

 

 

LOW MILEAGE (179,207 KM)

REMOTE START 

STOW N GO

POWER SLIDING DOORS

DVD

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

MP3 PLAYER

AUXILIARY AUDIO INPUT

AM/FM RADIO

CHILD SAFETY LOCKS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET (110 V)

LUGGAGE RACK

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

FRONT READING LAMPS

CLOTH SEATS

REAR BUCKET SEATS

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

STABILITY CONTROL

4-WHEEL DISC BRAKES

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Rearview Camera
Power Mirrors
Power Windows
Power Seats
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Keyless Entry
Heated Seats
CD Player
Automatic Headlights
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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