+ taxes & licensing
780-244-2886
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
This vehicle is Safety Certified.
+ taxes & licensing
**********1 YEAR FREE WARRANTY ON LISTED PRICE ************
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886) , EDMONTON, AB. VISIT OUR WEBSITE TO CHECK FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.
ALL VEHICLES COME WITH:
_MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
_CARFAX
_ 3 MONTH POWER TRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
_OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME
-FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON CITY AREA
PAYMENTS METHOD
-DEBIT CARDS
-CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
-BANK DRAFTS
-CERTIFIED CHEQUES
************ 2011 FORD EDGE ***********
ENGINE: 3.5L 6CYL
AWD
NO ACCIEDENS
REMOTE STARTER
BACKUP SENSORS
HEATED SEATS
CRUISE CONTROL
INSPECTED
ACTIVE STATUS
DETAILED
OTHER FEATURES :
5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS RF SIDE AIRBAG
AIRBAG FRONT LEFT HARD TOP S AIRBAG RIGHT FRONT YES
AIRBAG FRONT RIGHT HEATED MIRRORS SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER
AM/FM/CD LF SIDE AIRBAG SIDE FRONT AIR BAGS
CD IN DASH MP3 CAPABILITY SPOILER
CLOTH SEATS POWER LOCKS TILT WHEEL
CRUISE CONTROL POWER MIRRORS TRACTION CONTROL
DUAL - AC POWER STEERING
DUAL AIR BAGS POWER WINDOWS
What you see is what you pay. No hidden fees, no doc fees, no surprises or extra charges when you get here. All prices listed on our website is the price you pay plus GST.
AMVIC© Licensed Dealer
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1