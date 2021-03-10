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2011 Ford Edge

177,518 KM

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2011 Ford Edge

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2011 Ford Edge

SEL

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12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certified

This vehicle is Safety Certified.

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177,518KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 6708311
  • Stock #: 2103-15
  • VIN: 2FMDK4JC2BBA10196

Vehicle Details

  • Exterior Colour Silver
  • Interior Colour Grey - Dark
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 177,518 KM

Vehicle Description

**********1 YEAR FREE WARRANTY ON LISTED PRICE ************

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886) , EDMONTON, AB. VISIT OUR WEBSITE TO CHECK FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

_MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

_CARFAX

_ 3 MONTH POWER TRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

_OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME

-FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON CITY AREA

 

PAYMENTS METHOD

-DEBIT CARDS

-CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

-BANK DRAFTS

-CERTIFIED CHEQUES

 

     ************ 2011 FORD EDGE ***********

ENGINE: 3.5L 6CYL

 

AWD

NO ACCIEDENS

REMOTE STARTER

BACKUP SENSORS

HEATED SEATS

CRUISE CONTROL

INSPECTED

ACTIVE STATUS

DETAILED

 

OTHER FEATURES :

5 PASSENGER ELECTRIC MIRRORS RF SIDE AIRBAG

AIRBAG FRONT LEFT HARD TOP S AIRBAG RIGHT FRONT YES

AIRBAG FRONT RIGHT HEATED MIRRORS SEAT - POWER DRIVER AND PASSENGER

AM/FM/CD LF SIDE AIRBAG SIDE FRONT AIR BAGS

CD IN DASH MP3 CAPABILITY SPOILER

CLOTH SEATS POWER LOCKS TILT WHEEL

CRUISE CONTROL POWER MIRRORS TRACTION CONTROL

DUAL - AC POWER STEERING

DUAL AIR BAGS POWER WINDOWS

 

 

What you see is what you pay. No hidden fees, no doc fees, no surprises or extra charges when you get here. All prices listed on our website is the price you pay plus GST.

 

AMVIC© Licensed Dealer

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
4-Wheel Disc Brakes
Stability Control
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Steering
Power Door Locks
Tinted Glass
Spoiler
Rear Spoiler
Tire Pressure Monitor
Air Conditioning
Tilt Steering Wheel
Climate Control
Cruise Control
Keyless Entry
Automatic Headlights
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Front Reading Lamps
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Power Outlet
Temporary spare tire
AM/FM Radio
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Steering Wheel Audio Controls
Auxiliary Audio Input
Bucket Seats
Heated Seats
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Rear Bench Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Warranty Available
Leather Steering Wheel
Privacy Glass
Engine Immobilizer
Transmission w/Dual Shift Mode
Auto-Dimming Rearview Mirror

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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