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2011 Ford Edge

131,825 KM

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2011 Ford Edge

2011 Ford Edge

Limited

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2011 Ford Edge

Limited

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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Certification icon

Certified

This vehicle is Safety Certified.

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131,825KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 8482107
  • Stock #: 2204-28
  • VIN: 2FMDK4KC9BBA78641

Vehicle Details

  • Exterior Colour Black
  • Interior Colour Black
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 131,825 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY CLOSED.

ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

PAYMENTS METHOD: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

********** 2011 FORD EDGE LIMITED **********

ENGINE: 3.5L 6CYL

AWD LOW MILLAGE ( 131,825 KM ) BACKUP CAMERA FACTORY REMOTE STARTER DUAL SUNROOF/MOOROOF ( PANORAMA) GPS BACKUP SENSORS LEATHER HEATED SEATS BLUETOOTH POWER SEAT POWER TAILGATE INSTPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

AMVIC© LICENSED DEALER

 

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
4-Wheel Disc Brakes
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Stability Control
Back-Up Camera
Tire Pressure Monitor
Child Safety Locks
Rear Head Air Bag
Rear Parking Aid
Front Head Air Bag
Passenger Air Bag Sensor
Power Mirrors
Power Windows
Power Passenger Seat
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Leather Steering Wheel
Steering Wheel Audio Controls
Front Reading Lamps
Universal Garage Door Opener
Woodgrain Interior Trim
Rear Bench Seat
Engine Immobilizer
Auto-Dimming Rearview Mirror
Keyless Entry
Variable Speed Intermittent Wipers
Driver Vanity Mirror
Passenger Vanity Mirror
Driver Illuminated Vanity Mirror
Passenger Illuminated Visor Mirror
Rear Reading Lamps
Mirror Memory
Power Outlet
AM/FM Radio
Premium Sound System
CD Player
MP3 Player
Satellite Radio
Auxiliary Audio Input
Leather Seats
Seat Memory
Pass-Through Rear Seat
Power Driver Seat
Driver Adjustable Lumbar
Heated Front Seat(s)
Rear Spoiler
Chrome Wheels
Automatic Headlights
Privacy Glass
Temporary spare tire
Climate Control
Transmission w/Dual Shift Mode
Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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