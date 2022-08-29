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2011 Ford Focus

168,502 KM

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PCL Auto

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2011 Ford Focus

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2011 Ford Focus

4dr Sdn SES

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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168,502KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9119374
  • Stock #: 2209-03
  • VIN: 1FAHP3GN0BW171497

Vehicle Details

  • Exterior Colour White
  • Interior Colour Black
  • Body Style Sedan
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 4-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 5
  • Mileage 168,502 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

ALL VEHICLES COME WITH: • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT • CARFAX • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE) • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE) • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

PAYMENTS METHOD: • CASH • DEBIT CARDS • BANK DRAFTS • CERTIFIED CHEQUES • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.

********** 2011 FORD FOCUS SES **********

ENGINE:2.0L 4CYL

HEATED FRONT SEAT(S) BLUETOOTH CONNECTION SUNROOF LEATHER LEATHER STEERING WHEEL GOOD ON GAS AUXILIARY AUDIO INPUT AM/FM RADIO SATELLITE RADIO VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS POWER OUTLET AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR DRIVER VANITY MIRROR PASSENGER VANITY MIRROR FRONT READING LAMPS REAR READING LAMPS REAR SPOILER TIRE PRESSURE MONITOR TELEMATICS STABILITY CONTROL FRONT DISC/REAR DRUM BRAKES CHILD SAFETY LOCKS REAR BENCH SEAT PASS-THROUGH REAR SEAT TEMPORARY SPARE TIRE INSPECTED RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY) DETAILED

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Fog Lights
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Sunroof / Moonroof
CD Player
Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
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