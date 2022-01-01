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780-479-1990
12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3
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ONE OWNER 2011 GMC SIERRA 1500 DENALI CREW CAB SHORT BED 4WD CREW CAB 143.5" 6.2L 8CYL FLEX FUEL CAPABILITY BACK-UP CAMERA LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS COOLED SEATS MEMORY SEAT SUN ROOF DRIVE TRAIN - ALL WHEEL ONSTAR VOCAL ASSIST TELEMATICS HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) 5 PASSENGER FLOOR MATS POWER WINDOWS ABS FOG LIGHTS RF SIDE AIRBAG AIR BAG LF SIDE AIRBAG ROOF TYPE: SUNROOF AIR CONDITIONING MP3 CAPABILITY SEAT TYPE - BUCKET AIRBAG FRONT LEFT PEDALS - ADJUSTABLE SIDE FRONT AIR BAGS AIRBAG FRONT RIGHT POWER DRIVER SEAT TILT WHEEL AM/FM/CD POWER FOLDING MIRRORS TRACTION CONTROL CD IN DASH POWER LOCKS TRAILER HITCH CRUISE CONTROL POWER MIRRORS USB INPUT ELECTRIC MIRRORS POWER STEERING
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