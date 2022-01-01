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2011 GMC Sierra 1500

210,000 KM

Details Description Features

$22,999

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Green Line Auto Clearance

780-479-1990

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2011 GMC Sierra 1500

2011 GMC Sierra 1500

AWD CREW CAB 143.5" DENALI

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2011 GMC Sierra 1500

AWD CREW CAB 143.5" DENALI

Location

Green Line Auto Clearance

12336 66 Street NW, Edmonton, AB T5B 1K3

780-479-1990

  1. 8091343
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210,000KM
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  • Listing ID: 8091343
  • Stock #: iuytgfd
  • VIN: 3GTP2XE29BG397797

Vehicle Details

  • Exterior Colour OFF WHITE
  • Interior Colour Black
  • Body Style Pickup Truck
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 8-cylinder
  • Stock # iuytgfd
  • Mileage 210,000 KM

Vehicle Description

FINANCING AND WARRANTY AVAILABLE


CLEAN CARFAC---REMOTE CAR STARTER.....


ONE OWNER 2011 GMC SIERRA 1500 DENALI CREW CAB SHORT BED 4WD CREW CAB 143.5" 6.2L 8CYL FLEX FUEL CAPABILITY BACK-UP CAMERA LEATHER SATELLITE RADIO SIRIUS COOLED SEATS MEMORY SEAT SUN ROOF DRIVE TRAIN - ALL WHEEL ONSTAR VOCAL ASSIST TELEMATICS HEATED SEATS - DRIVER AND PASSENGER PARKING DISTANCE CONTROL (PDC) 5 PASSENGER FLOOR MATS POWER WINDOWS ABS FOG LIGHTS RF SIDE AIRBAG AIR BAG LF SIDE AIRBAG ROOF TYPE: SUNROOF AIR CONDITIONING MP3 CAPABILITY SEAT TYPE - BUCKET AIRBAG FRONT LEFT PEDALS - ADJUSTABLE SIDE FRONT AIR BAGS AIRBAG FRONT RIGHT POWER DRIVER SEAT TILT WHEEL AM/FM/CD POWER FOLDING MIRRORS TRACTION CONTROL CD IN DASH POWER LOCKS TRAILER HITCH CRUISE CONTROL POWER MIRRORS USB INPUT ELECTRIC MIRRORS POWER STEERING

Vehicle Features

Fog Lights
Alloy Wheels
Daytime Running Lights
Xenon Headlights
Heated Exterior Mirrors
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Trip Odometer
Digital clock
Rear Window Defroster
Traction Control
ABS Brakes
Side Airbag
BACKUP CAMERA
Passenger Airbag
Child-Safety Locks
Low Tire Pressure Warning
Power Mirrors
Power Windows
Power Locks
POWER SEAT
Keyless Entry
tilt steering
Tow Package
Cup Holder
Power Steering
Heated Seats
Leather Seats
MEMORY SEAT
CD Player
AM/FM Stereo
Bluetooth
Satellite Radio
Sunroof/Moonroof
Climate Control
Multi-Zone A/C
Vehicle Anti-Theft System
Wood Trim Interior
Auto Dimming Mirrors
Center Arm Rest
Parking Sensor
Driver Side Airbag
Automatic Headlight
Electronic Stability Control
Rear Windows Wiper
Dual impact Airbags
Leather Steering Wheels

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