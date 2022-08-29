$11,950+ tax & licensing
+ taxes & licensing
780-244-2886
2012 Chevrolet Traverse
AWD 4dr LTZ
Location
PCL Auto
12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1
780-244-2886
$11,950
+ taxes & licensing
- Listing ID: 9048817
- Stock #: 2209-13
- VIN: 1GNKVLED4CJ325487
Vehicle Details
- Exterior Colour Red
- Interior Colour Tan Leather
- Body Style SUV / Crossover
- Fuel Type Gasoline
- Drive Type All Wheel Drive
- Transmission Automatic
- Engine 6-cylinder
- Doors 4-door
- Passengers 7
- Mileage 155,452 KM
Vehicle Description
******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******
PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.
OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.
ALL VEHICLES COME WITH:
• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
• CARFAX
• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA
PAYMENTS METHOD:
• CASH
• DEBIT CARDS
• BANK DRAFTS
• CERTIFIED CHEQUES
• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)
FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS.
********** 2012 CHEVROLET TRAVERSE LTZ **********
ENGINE: 3.6L 6CYL
ACTIVE
LOW MILEAGE (155,452 KM)
AWD
FACTORY REMOTE STARTER
BACKUP CAM
LEATHER
COOLED /HEATED FRONT SEATS
7 SEATERS
PANORAMIC SUNROOF
BLUETOOTH CONNECTION
POWER DRIVER SEAT
POWER PASSENGER SEAT
SEAT MEMORY
DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR
PASSENGER ADJUSTABLE LUMBAR
POWER LIFTGATE
LEATHER STEERING WHEEL
POWER FOLDING MIRRORS
MIRROR MEMORY
REAR PARKING AID
REMOTE TRUNK RELEASE
STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS
REAR SEAT AUDIO CONTROLS
REAR BUCKET SEATS
CLIMATE CONTROL
SATELLITE RADIO
MP3 PLAYER
AM/FM RADIO
AUXILIARY AUDIO INPUT
4-WHEEL DISC BRAKES
CHILD SAFETY LOCKS
TEMPORARY SPARE TIRE
ALUMINUM WHEELS
PRIVACY GLASS
POWER OUTLET
AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR
INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS
DRIVER VANITY MIRROR
PASSENGER VANITY MIRROR
DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR
PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR
FRONT READING LAMPS
REAR READING LAMPS
REAR SPOILER
TIRE PRESSURE MONITOR
TRIP COMPUTER
UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER
STABILITY CONTROL
BRAKE ASSIST
NAVIGATION FROM TELEMATICS
TELEMATICS
INSTPECTED
RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)
DETAILED
WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST.
EYE IT. TRY IT. BUY IT.
AMVIC© LICENSED DEALER
Vehicle Features
Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.
More inventory From PCL Auto
Buy From Home Available
Remote Buying Options
* Remote buying options subject to local restrictions due to COVID-19. Please contact dealer for availability.