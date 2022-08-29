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2012 Chevrolet Traverse

155,452 KM

Details Description Features

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PCL Auto

780-244-2886

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2012 Chevrolet Traverse

2012 Chevrolet Traverse

AWD 4dr LTZ

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2012 Chevrolet Traverse

AWD 4dr LTZ

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PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

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155,452KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9048817
  • Stock #: 2209-13
  • VIN: 1GNKVLED4CJ325487

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Tan Leather
  • Body Style SUV / Crossover
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type All Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 155,452 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

• MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT

• CARFAX

• 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)

• OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)

• FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENTS METHOD:

• CASH

• DEBIT CARDS

• BANK DRAFTS

• CERTIFIED CHEQUES

• CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2012 CHEVROLET TRAVERSE LTZ **********

 

ENGINE: 3.6L 6CYL

 

 

ACTIVE 

LOW MILEAGE (155,452 KM)

AWD

FACTORY REMOTE STARTER

BACKUP CAM

LEATHER

COOLED /HEATED FRONT SEATS

7 SEATERS

PANORAMIC SUNROOF

BLUETOOTH CONNECTION

POWER DRIVER SEAT

POWER PASSENGER SEAT

SEAT MEMORY

DRIVER ADJUSTABLE LUMBAR

PASSENGER ADJUSTABLE LUMBAR

POWER LIFTGATE

LEATHER STEERING WHEEL

POWER FOLDING MIRRORS

MIRROR MEMORY

REAR PARKING AID

REMOTE TRUNK RELEASE

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

REAR SEAT AUDIO CONTROLS

REAR BUCKET SEATS

CLIMATE CONTROL

SATELLITE RADIO

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

AUXILIARY AUDIO INPUT

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

TEMPORARY SPARE TIRE

ALUMINUM WHEELS

PRIVACY GLASS

POWER OUTLET

AUTO-DIMMING REARVIEW MIRROR

INTEGRATED TURN SIGNAL MIRRORS

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

DRIVER ILLUMINATED VANITY MIRROR

PASSENGER ILLUMINATED VISOR MIRROR

FRONT READING LAMPS

REAR READING LAMPS

REAR SPOILER

TIRE PRESSURE MONITOR

TRIP COMPUTER

UNIVERSAL GARAGE DOOR OPENER

STABILITY CONTROL

BRAKE ASSIST

NAVIGATION FROM TELEMATICS

TELEMATICS

INSTPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Security System
Air Conditioning
Cruise Control
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
Power Mirrors
Power Windows
Keyless Entry
Leather Seats
Premium Sound System
CD Player
Automatic Headlights
Integrated Turn Signal Mirrors
Telematics
Power Folding Mirrors
Navigation from Telematics
Bluetooth Connection

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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