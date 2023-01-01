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2012 Dodge Grand Caravan

91,699 KM

Details Description Features

$11,950

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PCL Auto

780-244-2886

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2012 Dodge Grand Caravan

2012 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SXT

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2012 Dodge Grand Caravan

4dr Wgn SXT

Location

PCL Auto

12205 66 St NW, Edmonton, AB T5B 1K1

780-244-2886

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$11,950

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91,699KM
Used
Excellent Condition
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  • Listing ID: 9472239
  • Stock #: 2301-16
  • VIN: 2C4RDGBG5CR356520

Vehicle Details

  • Exterior Colour Red
  • Interior Colour Black
  • Body Style Minivan / Van
  • Fuel Type Gasoline
  • Drive Type Front Wheel Drive
  • Transmission Automatic
  • Engine 6-cylinder
  • Doors 4-door
  • Passengers 7
  • Mileage 91,699 KM

Vehicle Description

******* 1 YEAR FREE POWERTRAIN WARRANTY ON LISTED PRICE*******

 

 

PCL AUTO IS PROUDLY SERVING ALBERTA @ 12205 66 ST NW, EDMONTON, AB (780-244-2886). VISIT OUR WEBSITE TO CHECK OUR FULL INVENTORY, WWW.PCLAUTO.COM.

 

OUR BUSINESS HOURS ARE MONDAY TO FRIDAY 10 AM - 6 PM, SATURDAY 10 AM - 5 PM, SUNDAY 11 AM – 3 PM.

 

ALL VEHICLES COME WITH:

  • MECHANICAL FITNESS ASSESSMENT
  • CARFAX
  • 3 MONTHS POWERTRAIN WARRANTY (ON LISTED PRICE)
  • OUTSIDE INSPECTIONS ARE WELCOME (PRIOR PURCHASE)
  • FREE DELIVERY WITHIN EDMONTON AREA

 

PAYMENT METHODS:

  • CASH
  • DEBIT CARDS
  • BANK DRAFTS
  • CERTIFIED CHEQUES
  • CREDIT CARDS (SUBJECT TO FEES)

 

FINANCING IS AVAILABLE! TERMS AND OTHER FINANCE OFFER SPECIFICS, CAN ONLY BE DETERMINED BASED ON YOUR CREDITWORTHINESS AFTER SUBMITTING A CREDIT APPLICATION. EACH INDIVIDUAL'S CREDIT WILL RESULT IN DIFFERENT BI-WEEKLY PAYMENTS AND COST OF CREDIT AMOUNTS. 

 

********** 2012 DODGE GRAND CARVAN **********

 

ENGINE:3.6L 6CYL

 

LOW KM (91,699 KM)

REMOTE START (2 FOBS)

BACKUP CAM

STOW N GO

TRANSMISSION W/DUAL SHIFT MODE

STEERING WHEEL AUDIO CONTROLS

AUXILIARY AUDIO INPUT

MP3 PLAYER

AM/FM RADIO

4-WHEEL DISC BRAKES

CHILD SAFETY LOCKS

3RD ROW SEAT

CLOTH SEATS

REAR BUCKET SEATS

PRIVACY GLASS

VARIABLE SPEED INTERMITTENT WIPERS

POWER OUTLET

LUGGAGE RACK

DRIVER VANITY MIRROR

PASSENGER VANITY MIRROR

FRONT READING LAMPS

TIRE PRESSURE MONITOR

WHEEL COVERS

STABILITY CONTROL

 

INSPECTED

RE-CERTIFIED (INSPECTION WAS DONE BY CERTIFIED FACILITY)

DETAILED

 

WHAT YOU SEE IS WHAT YOU PAY. NO HIDDEN FEES, NO DOCUMENT FEES, NO SURPRISES OR EXTRA CHARGES WHEN YOU GET HERE. ALL PRICES LISTED ON OUR WEBSITE IS THE PRICE YOU PAY PLUS GST. 

 

EYE IT. TRY IT. BUY IT.

 

AMVIC© LICENSED DEALER

Vehicle Features

Anti-Lock Brakes
Power Steering
Driver Air Bag
Passenger Air Bag
Side Air Bag
Traction Control
Heated Mirrors
Rear Window Defrost
Power Mirrors
Power Windows
Air Conditioning
Cruise Control
Keyless Entry
Tilt Steering Wheel
Bucket Seats
Power Door Locks
CD Player
Automatic Headlights
Wheel Covers
Knee Air Bag

Please contact the seller to confirm pricing, features, odometer, and availability of this vehicle.
See the Carpages.ca Terms & Conditions for more details.

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